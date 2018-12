Faire « travailler » vos enfants sur Youtube ? Le ministère du Travail se penche sur le dossier !

« Le respect des droits de l’enfant »

D’ici quelques jours, le Père Noël va passer dans les chaumières et laisser des paquets sous le sapin. Ce sera l’occasion pour certains parents de filmer leurs enfants en pleine opération déballage ou pendant qu’ils testeront les jouets. Si ces vidéos sont ensuite mises sur YouTube, alors les parents pourraient bien recevoir un coup de fil ou une visite du ministère du travail.

Nous n’en sommes pas encore là, mais selon Numerama, la question serait vraiment étudiée. Quel est le lien entre cette activité et le ministère du travail ? La tendance aurait pris des proportions importantes ces dernières années selon un député. Les équipes de Muriel Pénicaud se penchent donc avec attention sur le sujet pour « l’indispensable protection de la jeunesse » et le « respect des droits de l’enfant« . L’étude qui a été lancée pourrait à terme déboucher sur une modification de la loi.

Une ligne fine qu’il va falloir préciser

Aux États-Unis, le sujet a déjà été étudié sous l’angle psychologique, les conséquences pour le développement des enfants d’un médiatisation potentielle.

Mais en France, c’est sous l’angle de la relation laborable que le sujet est étudié, sur un lien parental qui se serait remplacé par un lien de subordination. S’agit-il au final d’un loisir ou d’un travail ? Quand c’est sans but lucratif, on peut penser au loisir, mais quand on sait que le Youtubeur qui gagne le plus d’argent est âgé de 7 ans, il est clair qu’il y a un business sur le sujet.

Jusque-là, il n’y avait aucune législation parce que le doute n’existait pas vraiment. Mais l’évolution de la situation pourrait amener à des changements. Reste à savoir à quel niveau sera fixée la limite entre les deux…

Alors, selon vous, loisir ou travail ?

