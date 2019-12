Faire un film qui rapport 1 milliard de dollars n’est pas un gage de célébrité ni de succès

On aurait pu penser que la version d’Aladdin avec Kev Adams était la pire de ces derniers temps. Après tout, la version live-action de Disney reste un film monstrueux du géant américain, qui vient de dépasser le milliard au box-office. Mais, le film de Guy Ritchie est tout de même loin des sommets si l’on se réfère aux différents classements. La plupart des sites (Allociné, Rotten Tomatoes, Metacritic), s’accordent pour lui donner la moyenne, mais rarement plus. Si Will Smith joue au génie, c’est Mena Massoud qui incarne le rôle principal. Pour le jeune acteur d’origine égyptienne, il s’agit du premier rôle. Mais cela ne lui a pas vraiment ouvert les portes de la célébrité.

Aladdin, insuffisant pour éclater au plus haut niveau ?

C’est lui-même qui l’avoue dans une interview à la presse américaine. Mena Massoud n’a tout simplement eu le droit à aucune audition depuis que le film est sorti. Étrange tout de même alors que sa performance n’est plutôt pas mauvaise et que c’est le 4e remake le plus rentable de Disney de ces dernières années.

Mieux encore, Disney ne dit pas forcément non à la perspective d’une suite à ce film. Par le passé, le film d’animation avait déjà eu le droit à deux autres productions : le Retour de Jafar et Aladdin et le roi des Voleurs. Mais pour l’acteur de 28 ans, cela ne permet pas à l’heure actuelle de développer sa filmographie. Il se contentera d’un rôle dans un thriller sur Hulu, baptisé Reprisal. Un manque d’offres qui commencerait à lui peser.

Je suis un peu fatigué de rester silencieux à ce sujet. Je veux que les gens sachent que ce n’est pas toujours la belle vie lorsque vous faites quelque chose comme Aladdin. ‘Il doit avoir fait des millions. Il doit recevoir toutes ces offres.’ Ce n’est rien de tout cela. Je n’ai eu aucune audition depuis la sortie d’Aladdin.

À l’époque, il avait tout de même battu plus de 2 000 acteurs pour obtenir le rôle. Reste donc à voir ce qui pose problème à l’heure actuelle. Les médias américains n’hésitent pas à parler du fait qu’il appartient à une minorité comme étant un facteur de poids…