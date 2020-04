Fairphone et /e/OS dévoilent le premier smartphone durable et respectueux de la vie privée

La société néerlandaise Fairphone vise à modifier les manières de fabriquer les appareils électroniques en y ajoutant des valeurs éthiques, ainsi que des contraintes environnementales et de commerce équitable. À l’origine, Fairphone utilisait le système d’exploitation Jeely Bean sur le Fairphone 1. À partir du Fairphone 2, l’entreprise du même nom s’est dirigée vers Android.

Aujourd’hui, Fairphone décide d’aller jusqu’au bout de ses principes en apportant les question d’éthique jusque dans le système d’exploitation. C’est pourquoi la société néerlandaise s’est associée à /e/OS. Ce système d’exploitation se concentre principalement sur la protection des données utilisateurs. Ce partenariat permet de lancer le premier smartphone durable et respectueux de la vie privée en Europe.

En d’autres termes, /e/OS assure que les données utilisateurs restent privées par défaut, ce qui permet de bloquer les flux de données indésirables, d’économiser la batterie ainsi que la bande passante. Il n’y a pas de géolocalisation ou de balayage des données plusieurs fois par jour. En plus de cela la plupart des applications Android sont compatibles, mais /e/OS permet de voir comment sont intégrés les traqueurs dans chaque application, afin que les utilisateurs aient connaissance à l’avance de toute menace potentielle pour leurs données.

Eva Gouwens, PDG de Fairphone, a déclaré : »Notre partenariat avec /e/OS est passionnant car nous nous efforçons tous deux de changer à notre manière la façon dont l’industrie technologique fonctionne. Nous sommes heureux de pouvoir fournir aux utilisateurs de Fairphone des téléphones qui sont non seulement durables, mais qui prennent aussi un soin particulier à protéger leurs données personnelles. Nous voulons que les gens utilisent leur téléphone plus longtemps et, par le passé, les logiciels libres nous ont permis d’augmenter la longévité de nos téléphones et ainsi de pouvoir faire les mises à jour logicielles des années durant. Dire qu’un téléphone est plus équitable implique la prise en compte des matériaux utilisés pour le produire, le traitement équitable des travailleurs en usine et sa longévité accrue »

Le Fairphone 3 avec /e/OS sera disponible à l’achat à partir du 6 mai 2020 sur la boutique en ligne de /e/OS pour 479,90€ dans toute l’Europe.