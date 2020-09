Fall Guys a enfin trouvé la parade pour lutter contre la triche

C’est incontestablement le phénomène vidéoludique de cet été. Fall Guys a su se constituer une immense communauté de joueurs en quelques semaines à peine. Le jeu de Mediatonic séduit par sa simplicité d’accès et dépasserait allègrement les 30 millions d’exemplaires écoulés, ce qui donne une idée de son succès retentissant.

Sur une telle masse de joueurs, il est évident que certains vont tenter de contourner les règles. Une petite partie des utilisateurs a ainsi trouvé un moyen de remporter les courses avant tout le monde en volant ou en courant plus vite que les autres concurrents. Le problème a bien été identifié par le studio britannique mais il n’est si simple à résoudre. Mediatonic a pourtant tenu à rassurer les fans en publiant un message sur Twitter. Visiblement, la société a bon espoir de trouver une solution très prochainement :

We're really sorry about the cheating problem!

We're expanding the current detection system this week to improve things

We also have a BIG update in the next couple of weeks that adds the same anti-cheat used by games such as Fortnite

Thanks for bearing with us!

[Not BeanBot]

— Fall Guys | BeanBot Activated 🤖 (@FallGuysGame) September 6, 2020