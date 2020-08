Fall Guys Ultimate Knockout – Le guide de toutes les saisons du jeu

Disponible depuis le 4 août dernier, Fall Guys : Ultimate Knockout c’est un peu l’événement de cette deuxième partie de l’été. Frais, dynamique, drôle, et un poil addictif, ce nouveau genre de battle-royale qui s’éloigne grandement des traditions instaurées par Fortnite, PUBG, ou encore Call of Duty Warzone. Un battle-royale mignon et accessible à tous qui va ainsi séduire des millions de joueurs sur la planète depuis sa sortie sur PS4 et PC.

Après seulement une vingtaine de jours, Mediatonic (le studio de développement du jeu) annonce qu’une saison 02 est d’ores et déjà en approche et que cette dernière sera présentée lors de l’événément Opening Night Live de la Gamescom produit et présenté par Geoff Keighley. Des premières informations sont par la même occasion révélées.

Pour ne rien manquer de toutes les prochaines saisons à venir concernant Fall Guys : Ultimate Knockout, voici un guide qui sera régulièrement mis à jour. Et si vous n’avez pas encore craqué pour le jeu, n’hésitez pas à lire ou relire notre test disponible juste ici.

Fall Guys – Une saison 02 en mode « Portal 2 »

Alors qu’il faut encore patienter jusqu’au jeudi 27 août à 20h pour connaître toutes les informations concernant cette nouvelle saison, le studio Mediatonic commence le teasing par l’annonce d’un nouveau skin « Portal 2 » qui sera donc disponible sur PC, mais également sur PS4 (bien que le jeu Portal 2 ne soit jamais sorti sur la console de Sony).

Pour connaître les autres informations, ainsi que la date de sortie de cette saison 2, il faudra être encore un tout petit peu patient !