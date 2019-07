Un fan de Roller Coaster Tycoon 2 imagine une attraction qui dure… 45 ans

Depuis sa création en 2002, le jeu vidéo Roller Coaster Tycoon 2 a su susciter l’intérêt de nombreux joueurs. Dans celui-ci, les utilisateurs doivent imaginer et gérer leur propre parc d’attractions. Dans ce cadre, ils peuvent accéder à des parcs qui existent réellement, reprendre la gestion d’un parc existant ou se baser sur plus d’une vingtaine de scénarios.

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles, si bien qu’il faut penser à de nombreux éléments comme le prix de l’entrée du parc, l’installation des toilettes et autres.

« 45 ans en enfer » sur Roller Coaster Tycoon 2

Il y a quelques mois, le fan de Roller Coaster Tycoon 2, Marcel Vos, avait déjà sévi il y a quelques mois en créant une attraction dont un seul et unique tour durait pas moins de 12 ans terminer. Dans le passé, il avait déjà imaginé un grand huit d’une durée de plus de 232 jours. Pour celle du mois de janvier, il avait alors expliqué qu’il avait relié son attraction à la précédente et bloqué les wagons pour que ceux-ci effectuent des tours particulièrement longs.

L’adepte du jeu vidéo a remis ça en dépassant propre record, au point qu’il faudrait… 45 ans pour terminer sa dernière attraction, justement baptisée « 45 ans en enfer ». La durée de celle-ci se base sur l’horloge de Roller Coaster Tycoon 2. Il s’agit à juste titre du grand huit le plus long à terminer du jeu.

Le 29 juillet, Marcel Vos a partagé une vidéo expliquant qu’il ne pensait pas qu’il était possible de battre son précédent record établit au début de l’année, mais qu’il avait finalement eu tort. Il a exploité la même base, mais avec quelques différences majeures qui lui permettent d’atteindre une telle durée, dont le fait d’exploiter la marche arrière pendant une partie du trajet.

Reste à savoir si le fan de Roller Coaster Tycoon 2 sera capable de battre de nouveau son dernier record dans quelques mois.