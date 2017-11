Fast Pair: Google simplifie l’appairage Bluetooth avec un smartphone Android

La firme de Mountain View offre une petite révolution dans l’univers du Bluetooth avec son système Fast Pair, qui comme son nom l’indique clairement simplifiera l’appairage des accessoires sur votre smartphone, comme un casque audio par exemple. Avec Fast Pair, il suffira de rapprocher le smartphone et l’accessoire par exemple, pour que se lance tout seul le processus d’appairage.

Avant de commencer, certains se demanderont : la technologie Fast Pair, c’est quoi en fait ? En réalité, il s’agit tout simplement d’une sorte de fusion de ce qui existe déjà, à savoir les technologies Bluetooth Low Energy et Google Nearby. De cette façon, l’appairage entre un accessoire et un terminal sous Android se fera sans processus d’authentification et se lancera directement.

Avec Google Fast Pair, l’appairage Bluetooth devient enfin facile !

Le système Fast Pair se démocratisera sur tous les smartphones utilisant Google Play Services 11.7+ et sous Android depuis la version 6.0, ce qui représente du monde ! Si pour beaucoup d’utilisateurs, il s’agira d’une petite révolution, en revanche chez les fans d’Apple rien de bien nouveau car cela fait longtemps que ce type de système existe… Par exemple, il est possible d’appairer une montre Apple Watch ou des écouteurs AirPods, simplement en les rapprochant de l’iPhone, qui est capable de les détecter immédiatement. Google et son Fast Pair s’aligne donc sur la concurrence pour proposer une technologie similaire.

Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que dans un monde de plus en plus connecté, où une galaxie d’appareils graviteront entre eux au sein des maisons, mais aussi dans la rue, il devenait tout simplement ahurissant d’imaginer qu’une connexion Bluetooth soit si complexe. Actuellement, pour appairer un smartphone à un autre appareil, il faut d’abord activer le mode appairage sur chaque objet à connecter, puis se rendre dans le menu des paramètres, section Bluetooth, patienter pour voir les appareils disponibles et cliquer pour effectuer l’appairage. Cela vous parait normal ? Non ? A Google aussi…

Désormais, il suffit d’approcher un accessoire compatible avec Fast Pair et une notification s’affichera sur le smartphone, qu’il suffira de cliquer pour lancer l’appairage. Pour plus d’infos, vous pouvez vous rendre sur le Blog de Google et si vous êtes un constructeur intéressé par le système Fast Pair, il faudra se rendre sur cette page.