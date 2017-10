Il faudra avoir 10 000 vues pour gagner de l’argent sur YouTube

Un coup dur pour les petites chaînes, mais une bonne nouvelle pour les annonceurs.

MISE A JOUR : Cet article a été corrigé. Le seuil imposé par YouTube concerne le nombre de vues mais pas le nombre d’abonnés, contrairement à ce qui était écrit dans la précédente version

Une information importante pour tous ceux et toutes celles qui veulent devenir les prochaines stars de YouTube : désormais, il ne sera plus possible de gagner de l’argent si on n’a pas dépassé les 10 000 vues.

Contrairement à Facebook (pour le moment), YouTube permet aux créateurs de gagner de l’argent grâce aux publicités affichées sur les vidéos de la plateforme. Et il ne demandait pas un nombre élevé de vues ou d’abonnés pour permettre cette monétisation.

Grâce à cela, les petits créateurs pouvaient gagner quelques euros alors que ceux qui bénéficient déjà d’une audience très importante pouvaient générer des millions. Cependant, cela va changer car Google a annoncé que désormais, il faudra avoir 10 000 vues pour accéder à la monétisation.

Mieux contrôler les chaînes YouTube

« Ce nouveau seuil nous donne suffisamment d’informations pour déterminer la validité d’une chaîne », a déclaré Google. « Cela nous permet également de confirmer si une chaîne suit nos règles communautaires et les règles de l’annonceur». Ou en d’autres termes, la filiale d’Alphabet veut s’assurer que seules les chaînes qui suivent les règles puissent accéder à la monétisation.

Cette mise à jour de la politique de YouTube en termes de monétisation fait suite à une polémique avec ses annonceurs. Certains grands annonceurs ont découvert que leurs publicités pouvaient s’afficher sur des vidéos pas très correctes, dont certaines qui avaient du contenu raciste ou extrémiste. Et ceux-ci ont décidé de réduire leurs budgets alloués aux pubs sur les vidéos YouTube.

Le seuil des 10 000 vues est supposé rassurer ces annonceurs, car en ne contrôlant que les chaînes qui ont dépassé celui-ci, YouTube peut limiter les abus plus efficacement. La nouvelle règle va affecter quelques petites chaînes, mais elle ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les rentrées d’argent de YouTube.

En effet, selon des données mentionnées par le Wall Street Journal, les chaînes de moins de 10 000 vues ne représentent que 5% des vues générées sur la plateforme.

Il est aussi à noter que selon la firme de Mountain View, cette nouvelle politique était déjà à l’étude depuis novembre, et le but était de bloquer les chaînes YouTube qui tentent de gagner de l’argent avec du contenu volé.

(Source)