Fernando Corbató, l’inventeur du mot de passe est mort

C’est un homme qui était inconnu du grand public mais qui a pourtant laissé une trace durable dans l’histoire de l’informatique. Fernando Corbató, un informaticien américain est mort le 12 juillet dernier à l’âge de 93 ans. C’est l’un des fondateurs de la sécurité informatique.

Fernando Corbató, un précurseur

Il devait sans doute faire des bonds en l’air à l’idée de ceux qui utilisaient « password », « azerty » ou « 123456 » comme mot de passe de leurs équipements. L’homme était titulaire d’un doctorat en physique et avait enseigné au MIT de l’âge de 30 ans jusqu’à la retraite. Surtout, dans les années 60, il a permis de donner naissance au concept de comptes d’utilisateurs protégés par des mots de passe. Un concept désormais essentiel dans l’informatique qui permet notamment à plusieurs utilisateurs d’utiliser un ordinateur en même temps. Par la suite, il a aussi été parmi les premiers à penser au courrier électronique puis à la messagerie instantanée.

Dans une interview au Wall Street Journal, en 2014, il jetait un regard critique sur l’évolution de son invention, parlant d’un « cauchemar pour le World Wide Web ». L’objectif initial était selon lui simplement d’établir un « cloisonnement » et une vie privée basique.

Il est aussi derrière le modèle d’utilisation simultanée CTSS qui a permis de faire passer le temps de réponse des ordinateurs de quelques heures à quelques secondes. En 1990, il a aussi remporté le prix Turing, récompensant les plus grands esprits du monde de l’informatique.

Enfin, il a aussi imaginé la « loi de Corbato », selon laquelle un programmeur écrit toujours la même quantité de code peu importe le langage qu’il utilise.

Reste que la question est toujours d’actualité aujourd’hui. Qu’est-ce qu’un bon mot de passe ? Une question amenée à disparaître, alors que les entreprises réfléchissent à des moyens plus pratiques et surtout plus sûrs.