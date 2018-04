La fiche technique du LG G7 ThinQ dévoilée

C’est un modèle qui se fait attendre, mais au vu des informations qui ont filtré ces dernières semaines, le résultat pourrait bien surpasser nos attentes. LG a fait un gros pari cette année en repoussant la sortie de son modèle LG G7 ThinQ de plusieurs de semaines par rapport à ses habitudes.

Une fiche technique ambitieuse

L’objectif était de présenter un modèle optimal. Son petit nom ? Le LG G7 ThinQ. Il s’agit du premier modèle de la série G à se voir accolé la marque ThinQ. Un symbole qui représente les avancées de l’entreprise d’un point de vue de l’intelligence artificielle.

Quelle place pour l’IA ? Cela devrait surtout tourner autour de la caméra qui compterait sur des filtres améliorés et l’optimisation de clichés. L’IA vous aiderait à choisir le bon mode ou encore l’exposition. L’appareil serait lui un double capteur de 16 mgapixels avec une ouverture de f/1.6. Un mode « Live Photo » semblable à ce que propose l’iPhone serait au programme selon Android Headlines. Google Assistant devrait aussi avoir le droit à une intégration améliorée.

Le cœur de la bête serait un processeur SnapDragon 845, épaulé par 6 Go de RAM, et 64 Go de mémoire interne.

Un design dans l’air du temps

Côté design, on a déjà une idée à peu près précise de à quoi on pourra s’attendre grâce à la publication d’une image promotionnelle et d’un rendu 3D. L’appareil s’inspire assez clairement du LG V30 tout en sachant prendre le train des dernières tendances. En clair, cela veut dire un châssis en métal, un écran borderless, et une encoche pour les capteurs frontaux. L’arrière devrait lui intégrer deux caméras à la verticales. Sous celles-ci, un capteur d’empreintes. L’écran serait lui une dalle MLCD+ et une luminosité de 800 nits pour 30% de consommation en moins. Une version OLED pourrait aussi être au programme.

Côté date, on sait déjà qu’il sera dévoilé le 2 mai à New York et le 3 mai à Séoul. Les premières prises en mains et tests permettront de savoir avec plus de sûreté ce que vaut vraiment le nouvel appareil de LG.