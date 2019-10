FIFA 20, c’est déjà 10 millions de joueurs dans le monde (et 1,2 milliard de buts marqués !)

Malgré les critiques, FIFA 20 explose les compteurs

En cette fin d’année 2019, la bataille du football virtuel a clairement basculé du côté de chez Konami, avec son excellent eFootball PES 2020. Du côté de chez EA, on a récemment lancé un FIFA 20 somme toute correct, mais selon de nombreux fans, ce dernier a davantage des allures de grosse mise à jour qu’autre chose, avec en prime une pelletée de bugs…

Histoire de rassurer les foules, Electronic Arts a déjà tenu à communiquer sur le succès (commercial) de FIFA 20. Malgré les nombreuses critiques, le jeu lancé le 27 septembre dernier a visiblement su trouver son public, puisque Electronic Arts annonce que son titre a d’ores et déjà rassemblé plus de 10 millions de joueurs, toutes plateformes confondues.

450 millions de matchs joués… et 1,2 milliard de buts marqués !

Pour l’occasion, EA a également proposé une infographie plutôt amusante, dans laquelle on apprend par exemple que les joueurs ont disputé plus de 450 millions de matchs, et qu’ils ont inscrit plus de 1,2 milliard de buts (y compris ceux découlant des bugs des gardiens). De son côté, le mode FUT cumule plus de 272 millions de matchs.

Le tout nouveau mode de jeu de ce FIFA 20, à savoir Volta, a permis aux joueurs de créer pas moins de 5 millions d’avatars. Côté localités préférées, les lieux les plus joués sont Berlin, Rome, Lagos, Londres, Le Cap et Tokyo. Histoire de fêter ces excellents chiffres, EA offre pas moins de 8000 pièces Volta à tous les joueurs, afin de personnaliser leur avatar, sans oublier de nouveaux défis.

Toujours est-il que ce même FIFA 20 continue sa descente aux enfers sur Metacritic, où il est désormais crédité de la note de 1,1…/10. Les joueurs lui reprochent notamment de nombreux bugs plus ou moins gênants, mais aussi certains effectifs incomplets et un vrai manque d’ambition cette année… Cela ne devrait pas empêcher FIFA 20 d’être très (très) largement devant son rival PES 2020 en termes de ventes. Comme disait l’autre : « quand on pense qu’il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas… »

Et vous cette année ? Plutôt PES 2020 ou FIFA 20 ? (Ou aucun des deux ?)