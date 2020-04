FIFA 20 Stay and Play Cup : un tournoi virtuel avec des (vrais) stars du ballon rond

Un tournoi virtuel (pour la bonne cause) sur FIFA 20

A l’instar de ce que propose ESPN sur NBA 2K20, EA Sports annonce la mise en place d’un grand tournoi à élimination directe, qui réunira 20 des clubs européens les plus célèbres et historiques s’affrontant sur FIFA 20, du 15 au 19 avril. L’éditeur explique que le tournoi mettra en vedette des footballeurs professionnels nommés par les clubs de l’Ajax, de l’AS Roma, de Chelsea, du FC Copenhague, de Liverpool, de Porto, du Real Madrid, mais aussi (et surtout) de l’Olympique Lyonnais.

« Malgré cette période sans précédent, et plus que jamais, nous remarquons que les gens se rassemblent pour trouver de nouvelles façons de s’impliquer grâce au football. Il est encourageant de voir comment nous pouvons donner vie à des expériences dans le monde réel avec nos partenaires chez EA« , a déclaré Simon Thomas, directeur commercial de la FIFA.

1 million de dollars pour le fond de secours contre le coronavirus de Global Giving

Au total, ce sont donc 20 footballeurs professionnels qui participeront à ce tournoi FIFA 20. A l’heure actuelle, Electronic Arts a dressé la liste des différents clubs qui prendront part au tournoi, mais on ne sait pas encore quels seront les différents joueurs qui ont été désignés pour mettre leurs talents de footballeur virtuel à l’épreuve. Bien sûr, la compétition sera à suivre en intégralité sur la chaîne Twitch de FIFA 20.

Evidemment, dans le cadre de l’initiative « Restez Chez Vous. Jouez Ensemble« , Electronic Arts fera don d’1 million de dollars au fond de secours contre le coronavirus de Global Giving, pour soutenir les efforts de lutte contre le COVID-19. Les fans et les téléspectateurs auront également la possibilité de faire un don pour soutenir les efforts mondiaux de lutte contre la propagation du COVID-19.

Rappelons que FIFA 20 est disponible depuis la fin de l’année dernière sur consoles et PC, et que le dernier né de chez EA Sports n’a pas vraiment fait l’unanimité, y compris chez ses fans les plus fidèles…