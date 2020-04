Les stars de la NBA s’affrontent… sur NBA 2K20 !

La NBA de retour… sur NBA 2K20 !

A l’instar de la Ligue 1 ou du championnat du monde de F1, la National Basketball Association (ou NBA) est elle aussi à l’arrêt, la faute évidemment à l’épidémie de coronavirus. En attendant la reprise des festivités, certains joueurs professionnels ont décidé de s’affronter, virtuellement bien sûr, en participant à un grand tournoi sur le jeu vidéo NBA 2K20. A noter que la NASCAR a elle aussi droit à un championnat virtuel.

Au total, ce sont 16 basketteurs professionnels qui vont donc s’affronter dans ce tournoi virtuel, qui sera retransmis sur les chaînes américaines ESPN et ESPN2. Une compétition qui s’étalera sur une dizaine de jours, et dont le principe repose sur huit duels, établis via un système de tête de série en fonction des notes attribuées aux joueurs dans le jeu.

Un tournoi virtuel… avec des stars bien réelles

En plus des différents revenus liés aux publicités et aux droits TV, cette compétition virtuelle va permettre au grand gagnant de glaner la somme de 100 000 dollars, offerte par la NBA, NBA 2K mais aussi la National Basketball Players Association. Evidemment, la somme ne sera pas destinée au joueur lui-même, et ce dernier pourra reverser les 100 000 dollars à l’association de son choix pour supporter la lutte contre le coronavirus.

2K Player Ratings determine seeds 👀 Which NBA players do you think will be the best at 2K? #NBA2KTourney pic.twitter.com/e6CvfT9Xhg — NBA 2K20 (@NBA2K) April 1, 2020

Le premier duel verra s’affronter Kevin Durant, des Brooklyn Nets, face à Derrick Jones Jr des Miami Heat. Chaque joueur disposera d’un groupe de huit équipes avec lesquelles il pourra jouer, mais il ne pourra utiliser chaque équipe qu’une seule fois. Le tournoi débutera dès ce vendredi 3 avril, et se poursuivra jusqu’au 11 avril, avec les demi-finales et la grande finale qui seront diffusées sur ESPN.

Evidemment, le jeu vidéo NBA2K20 va lui aussi profiter d’une belle exposition avec ce tournoi pour le moins original. Sur les réseaux sociaux, il sera d’ailleurs possible d’interagir avec le hashtag #NBA2KTourney.