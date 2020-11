FIFA 21 : Les premiers détails des versions PS5 et Xbox Series X

Disponible depuis le début du mois d’octobre sur PS4, Xbox One, PC ou encore Nintendo Switch, FIFA 21 ne remporte pas vraiment les éloges de la part de la presse mondiale (et encore moins de joueurs). Entre un véritable manque de nouveautés, un jeu qui commence à bien sentir le réchauffé et un prix toujours fixé à 70€ (bugs compris), cela commence à faire beaucoup.

Mais fort heureusement, Electronic Arts offre cette fois la version next-gen (PS5, Xbox Series X et Xbox Series S) aux heureux possesseurs du jeu sur la génération actuelle. Ainsi, on nous promet quelques améliorations et quelques changements (surtout que la version next-gen de FIFA 21 est attendue pour début décembre).

Alors, est-ce qu’un mois de « peaufinage » aura-t-il suffi pour nous redonner le sourire et l’envie d’enfiler les crampons ? Début de réponse avec les premiers détails des versions next-gen de FIFA 21.

« Vitesse supérieure »

Alors, il ne faudra pas se fier à cette vidéo d’annonce de 30 secondes qui ne montre absolument rien et qui nous indique seulement que nous allons passer à la vitesse supérieur grâce à Kylien Mbappé. Fort heureusement, EA Sports nous réserve d’autres surprises.

Tout d’abord, FIFA 21 sera plus joli et plus stable techniquement grâce à la puissance des consoles next-gen mais aussi grâce aux performances accrues du moteur Frostbite. Ainsi, oubliez les temps de chargements.

FIFA 21 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S bénéficie également de nouvelles caméras sur le terrain comme la toute nouvelle EA SPORTS GameCam, qui est inspirée des toutes meilleures retransmissions de matches de football. Ou bien encore le LiveLight Rendering, qui est un système d’éclairage qui permet d’améliorer chaque aspect de l’expérience sur le terrain.

Des améliorations au niveau du son également avec des milliers de chants réels ont été capturés en exclusivité pour les plus grandes compétitions, dont la Premier League, La Liga et la Bundesliga, afin de proposer l’expérience EA SPORTS Atmospheric Audio, du jamais vu dans les jeux vidéo de sport.

Un meilleur physique et un meilleur rendu des joueurs grâce aux performances next-gen et aux meilleures capacités du moteur Frostbite (contraction des muscles après les frappes ou la chevelure de certains des joueurs, combinée à un effet dynamique d’éclairage qui permet de mettre l’accent sur les visages des joueurs et les maillots pour un niveau de réalisme accru).

FIFA 21 sur next-gen proposera de nouvelles animations et cinématiques avant et pendant le match comme par exemple l’arrivée des bus des joueurs, les fans faisant leur entrée aux portes du stade, de nouvelles réactions de la part des joueurs, du banc et des fans répondront à des situations-clé des matches. Le tout dans le but de créer une expérience de football encore plus immersive pour les fans.

De nombreuses améliorations et petits détails seront également ajoutés comme par exemple une meilleure qualité visuelle des animations, une vie « autour du terrain » plus réaliste et plus encore !

Cette version next-gen de FIFA 21 arrivera le 4 décembre 2020 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Elle sera proposée directement à la vente sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur génération actuelle (PS4 ou Xbox One), vous obtiendrez gratuitement la version next-gen via une mise à jour à télécharger.

