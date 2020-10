FIFA 21, pourquoi faut-il précommander le jeu chez Micromania ?

Chaque année, les mondes du jeu vidéo et celui du ballon rond se rassemblent pour la reprise de la saison virtuelle grâce au nouvel opus de la célèbre franchise FIFA. Depuis 1993, la licence d’EA Sports domine sa catégorie et propose tous les ans des évolutions pour tous les amoureux de football. Cette année, c’est une édition spéciale qui vous sera proposée avec pour la première fois l’arrivée de FIFA sur les consoles next-gen avec la PlayStation 5 et les Xbox Series X/S.

Un événement qui ne pouvait pas être manqué par Micromania qui vous propose en plus de cela, de nombreux avantages exclusifs qui vous permettront de jouer dans les meilleures conditions, en plus d’avoir accès au jeu avant tout le monde !

FIFA 21, prêt pour la next-gen !

Avec l’Édition Ultimate de FIFA 21, vous allez pouvoir préparer votre saison dès maintenant sur PlayStation 4 et Xbox One… Pour jouer le titre sur next-gen dès la sortie des consoles (prévue pour le 10 novembre 2020 du côté des Xbox Series X & S, et le 19 novembre pour les PS5).

En effet, pour tout achat d’une édition Ultimate de FIFA 21 chez Micromania, une version next-gen vous est offerte (sans frais supplémentaires) afin de pouvoir jouer dans les meilleures conditions dès le jour de la sortie des consoles next-gen ! Pour cela, il vous suffira simplement d’insérer votre disque PS4 ou Xbox One dans votre nouvelle console pour bénéficier d’une mise à jour gratuite vers les versions next-gen de FIFA 21 !

FIFA 21 : Jouez avant tout le monde grâce à Micromania En plus de pouvoir bénéficier de deux versions de FIFA 21 pour le même prix (version actuelle et version next-gen), l’édition Ultimate disponible en exclusivité chez Micromania vous permettra (entre autres) d’avoir un accès anticipé trois jours avant tout le monde ! En effet, attendu pour le 9 octobre prochain, la précommande votre édition Ultimate vous permettra de jouer dès le 6 octobre 2020 avant tout le monde ! Un avantage décisif pour un entraînement optimal afin de réaliser le meilleur début de saison lors des soirées entre amis, mais aussi pour la reprise de votre saison FUT (FIFA Ultimate Team) ! Acheter la version PS4/PS5 Acheter la version Xbox One / Series X & S

Les avantages FUT pour FIFA 21

Précommander l’édition Ultimate de FIFA 21 vous permettra en plus de tout cela d’avoir de nombreux avantages exclusifs dans votre saison FUT (FIFA Ultimate Team).

Cette version exclusive vous donne ainsi accès à un bonus limité dans le temps avec un élément à surveiller « FUT 21 » non échangeable comme un pack joueur à surveiller. Ce dernier sera ainsi disponible dans la boutique du mode FIFA Ultimate Team après l’activation de votre code et après le lancement de l’événement OTW (à savoir les cartes « Ones to Watch » qui sont des cartes spéciales consacrées aux joueurs transférés d’un club à un autre à l’intersaison bénéficiant de statistiques qui évoluent toute l’année dès que le joueur est récompensé par une carte équipe de la semaine). Vous avez donc droit à un joueur est garanti parmi cette sélection lors de l’ouverture du pack.

Mais ce n’est pas tout, puisque si vous précommandez cette édition Ultimate de FIFA 21 en exclusivité chez Micromania, vous aurez également un accès à jusqu’à 24 packs Or rares dans FIFA Ultimate Team, à raison de deux packs par semaine pendant 12 semaines. Soit 120€ offerts (sur une valeur unitaire de 500 points FIFA d’une valeur de 5€), disponible dans la boutique du joueur s’il se connecte au jeu dans la semaine après l’activation du code (du lundi au dimanche, perdu si aucune connexion : si l’on achète le jeu en deuxième semaine, on ne récupère pas les packs de la première semaine – d’où l’importance de la précommande !).

Les avantages Ultimate Team ne s’arrêtent pas là pour cette édition exclusive Micromania de FIFA 21, puisque votre précommande vous permettra également d’avoir Kylian Mbappe en prêt pour cinq matchs FUT ! Bien entendu, vous aurez également la possibilité de choisir votre ambassadeur FUT parmi un pack de choix de joueurs ainsi qu’une sélection de maillots et éléments de stades en édition spéciale qui seront disponibles dans les éléments à récupérer du mode FIFA Ultimate Team après activation du code.

FIFA 21, la nouvelle version moins chère

En plus de tous les avantages de cette offre exclusive Micromania, vous allez pouvoir précommander votre édition Ultimate de FIFA 21 pour obtenir votre accès à deux versions du jeu (actuelle et next-gen) sans frais supplémentaires et avec même une belle réduction de 10€ si vous revendez votre exemplaire de FIFA 20 ! Une proposition qui ne se refuse pas.

