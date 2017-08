Le fil d’actualité et les commentaires Facebook s’offrent un nouveau look

Facebook donne un nouveau look au fil d’actualité ainsi qu’aux commentaires de son réseau social. Des modifications qui devraient améliorer la navigation et la lisibilité du contenu, mais aussi conduire à plus de commentaires.

Facebook ne touche que très rarement au design de son application mobile. Cependant, quand il le fait, cela concerne 2 milliards de personnes.

Et justement, mardi, le numéro un des réseaux sociaux a annoncé quelques modifications du fil d’actualité et du système de commentaires visant à améliorer la navigation.

Sur le fil d’actu, Facebook a décidé d’élargir les vignettes de liens, et de mettre plus de contraste sur les titres pour plus de lisibilité.

Les icônes pour liker, commenter et partager, quant à elles, ont été agrandies, pour qu’elles soient plus accessibles.

Et comme Twitter, Facebook a décidé d’adopter les photos de profil circulaires.

D’autre part, Facebook a également changé l’affichage des publications.

Mais le plus intéressant est que le système de commentaires prend des airs de messagerie.

Lorsque la mise à jour de Facebook arrivera sur votre smartphone, les commentaires seront en effet affichés dans des bulles similaires à celles de Messenger.

« De plus en plus, les commentaires sont devenus la façon d’avoir des conversations sur une publication avec d’autres personnes. Nous avons mis à jour notre style de commentaire et nous avons rendu plus facile de voir quels commentaires sont des réponses directes à une autre personne », lit-on dans un billet de Facebook.

En même temps, grâce à ce design, Facebook pourrait encourager ses utilisateurs à interagir d’avantage avec les personnes qu’ils ne connaissent pas (encore).

Normalement, tous ces changements devraient arriver d’ici quelques semaines.

Sinon, Facebook rassure aussi les professionnels : ces modifications ne devraient pas affecter les portées des pages, ni les trafics des sites web.