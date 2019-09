Breaking Bad El Camino : voici la bande-annonce officielle, mais êtres-vous vraiment prêt ?

Netflix n’en finit plus de mettre l’eau (et la tequila) à la bouche des fans de la série Breaking Bad. Tout avait commencé par une page repérée par les fans sur le site de Netflix. On y apprenait le titre officiel du film Breaking Bad, ainsi que son synopsis. Breaking Bad El Camino se concentrera sur la suite des événements pour Jesse Pinkman, l’un des deux héros de la franchise, après qu’il ait échappé à ses ravisseurs grâce à Walter. Le film est bien entendu dirigé par Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad.

Après l’annonce de la date de sortie du film, un premier trailer et quelques conseils de rattrapage pour les pauvres âmes égarées qui auraient raté la meilleure série de tous les temps, voici donc la bande-annonce officielle du film El Camino, dont l’action se situe après la fin de la série.

Dans ce clip de 2:16, on retrouve un Jessie (Aaron Paul) marqué, hirsute et hagard, visiblement recherché par toutes les polices d’Amérique, retrouver ses vieux potes dealers, mais aussi visiblement en quête de vengeance et peut-être – qui sait – de retrouvailles avec Walter White.

Le fantôme d’Heisenberg

Comme toujours avec la série, le choix de la musique est parfait, jouant à merveille sur le contraste d’une mélodie douce et lente et la tension des images, laissant sous-entendre une violence latente prête à éclater à la moindre étincelle. Les plans rapprochés sur des objets et gestes banals du quotidien endossant soudainement une dimension dramaturgique, comme sur les paysages arides du Nouveau-Mexique, qui sont aussi l’une des marques de fabrique du réalisateur Vince Gilligan, sont aussi de retour dans cette vidéo énigmatique sur laquelle plane en permanence l’ombre du grand Heisenberg.

La dernière seconde de ce trailer laisse d’ailleurs de nouveau planer un doute qui va rendre encore plus fous d’impatience tous les adeptes de la série, on ne vous en dit pas plus…