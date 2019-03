Films, séries… Quelles nouveautés Netflix en avril ?

Là où les séries de Netflix The OA et Osmosis font parler d’elles au cours de ce mois de mars, le mois d’avril ne sera pas en reste puisqu’il accueille toute une liste de nouvelles séries. Parmi celles-ci, un nouveau contenu interactif fonctionnant sur le même principe que Black Mirror : You vs Wild.

Voici la liste complète des nouveautés Netflix du mois de mars.

Les séries Netflix qui débarquent en avril 2019

Pokémon, la série — Saison 2 : 1er avril

Lucifer — Saison 3 : 2 avril

Sauvé par Netflix, Lucifer revient pour une troisième saison dès le début du mois. Pour rappel, la série raconte comment Lucifer Morningstar abandonne l’enfer au profit de la ville de Los Angeles, où il devient propriétaire d’une boite de nuit baptisée Lux.

Les Nouvelles Aventures de Sabrina — Partie 2 : 5 avril

La sorcière revient sur Netflix avec une nouvelle saison dans laquelle elle grandit et doit apprendre à faire des choix.

Quicksand, rien de plus grand : 5 avril

Adapté du roman Rien de plus grand, la série Netflix raconte l’histoire d’une jeune étudiante accusée de meurtre suite à une fusillade.

Trolls : En avant la musique ! — Saison 6 : 9 avril

You vs Wild : 10 avril

Comme prévu, la série interactive de Netflix fera son arrivée sur la plateforme de streaming mi-avril. Les spectateurs prendront part au récit en choisissant parmi plusieurs options. You vs Wild comprend huit épisodes mettant en avant l’aventurier britannique Bear Grylls.

Spécial : 12 avril

Huge in France : 12 avril

Comme annoncé par Netflix il y a quelques mois, Huge in France est une série centrée sur la vie de Gad Elmaleh. Celle-ci raconte comment l’humoriste s’installe à Los Angeles, où il n’est pas connu, pour sa carrière tout en tentant de recréer ds liens avec son fils alors adolescent. La série comprend huit épisodes.

My First First Love : 18 avril

The Protector — Saison 2 : 26 avril

La série turque de Netflix revient pour une saison 2 dans laquelle le personnage principal devra s’occuper de sauver la ville d’Istanbul à nouveau.

She-ra et les princesses au pouvoir — Saison 2 : 26 avril

Les films Netflix qui débarquent en avril 2019

Ultraman : 1er avril

Iron Man 2 : 1er avril

Unicorn Store : 5 avril

The Silence : 12 avril

Who would you take to a deserted island : 12 avril

The Perfect Date : 12 avril

Le Secret de Nick : 15 avril

Kung-Fu Panda 3 : 17 avril

Un Homme Chanceux : 19 avril

Quelqu’un de bien : 19 avril

Le Chasseur et la Reine des Glaces : 23 avril

Remastered Devil at the Crossroads : 26 avril

Ingress, the animation : 30 avril

Les documentaires Netflix qui débarquent en avril 2019

Notre planète : 5 avril

Grass is greener : 20 avril

Street food : 26 avril