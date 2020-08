Fin de parcours pour Google Duo ?

Avant cette année, Google Meet était un outil pour les professionnels dans la suite de productivité de la firme. Mais durant la pandémie, les services de visioconférence sont devenus extrêmement populaires et récemment, Google a décidé de rendre Google Meet facilement accessible. Actuellement, Meet peut être utilisé gratuitement par tous ceux qui ont un compte Google. La firme de Mountain View a également décidé de rendre cet outil accessible depuis l’application Gmail, afin que l’accès soit plus facile.

Nous apprenons aujourd’hui que Google pourrait même fermer son autre service d’appels vidéo, Google Duo, afin de faire de Meet son principal produit dans ce domaine. C’est ce qu’indique le site 9to5Google, qui relaie des sources proches du dossier. Le succès de Meet durant la pandémie encouragerait Javier Soltero, le responsable des applications de messagerie chez Google, à mettre celui-ci au premier plan.

Ce responsable estimerait également que cela n’a pas de sens de proposer aux utilisateurs à la fois Google Meet et Google Duo. Le plan pourrait cependant prendre plusieurs années. Et avant d’annoncer la fin de Duo, Google pourrait petit à petit transférer les fonctionnalités de Duo vers Meet.

Mais pour le moment, officiellement, Google rassure en ce qui concerne l’avenir de l’application Duo. « Nous sommes pleinement investis dans Duo, qui a connu une croissance étonnante pendant la pandémie. Partout dans le monde, les gens comptent plus que jamais sur les appels vidéo, et nous n’avons pas l’intention de l’interrompre. Nous continuerons à investir dans la création de nouvelles fonctionnalités Duo et à offrir une expérience agréable à nos utilisateurs, clients et partenaires. Nous avons placé l’organisation Duo sous la direction de Javier Soltero en mai, et il s’ensuit que nous recherchons des moyens d’améliorer nos produits d’appel vidéo en parallèle », a indiqué un porte-parole.

Google a l’habitude d’avoir des doublons, et de tuer des applications

Chez Google, il n’est pas rare qu’il existe plusieurs applications pour un même usage, ou pour des usages similaires. Par exemple, bien qu’il y eût déjà l’application Google Play Music pour l’écoute de musique, le géant d’internet a lancé YouTube Music. Et ce n’est que récemment que Google a finalement décidé de mettre fin à l’application Google Play Music, et de demander aux utilisateurs de cette application de faire une transition vers YouTube Music.

Google a aussi laissé coexister pendant longtemps une version classique de son service Google Sites, avec une version plus moderne qui profite d’une meilleure intégration avec G Suite. Mais récemment, Google a finalement annoncé la fin de cette version classique de Google Sites.

Rappelons également qu’en plus de Google Meet et Google Duo, coexiste encore une autre application de visioconférence signée Google : Hangouts. Ce qui fait donc trois services dédiés pour une fonctionnalité identique. On ne sait pas ce qu’il en adviendra.