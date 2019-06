Final Fantasy : la BO complète disponible sur Spotify et Apple Music

Final Fantasy en force sur Spotify

Lancée en 1987 sur une certaine Famicom au Japon, la saga Final Fantasy reste aujourd’hui encore une valeur sûre du jeu vidéo. Une licence qui a évidemment connu son heure de gloire (en Europe) avec le lancement de Final Fantasy VII. Même si certains opus récents ont été âprement critiqués, la saga a toujours su garder une certaine forme d’excellence au niveau de sa bande-son. C’est pourquoi Square-Enix vient d’avoir la (très) bonne idée de proposer les OST des différents jeux, sur Spotify et Apple Music.

En effet, depuis la plateforme de streaming scandinave ou celle d’Apple, il est dès à présent possible de ravir ses tympans en écoutant les bandes originales des différents volets de la saga, y compris la BO du film Les Créatures de l’Esprit. Une excellente opportunité de réécouter les compositions de Nobuo Uematsu, qui a signé notamment les musiques épiques des premiers épisodes.

Quelques absents malgré tout

Les plus observateurs noteront toutefois l’absence de certains épisodes comme le X-2 ou encore Tactics Advance, mais les « principaux » piliers de la saga sont bien là. Des musiques qui sont arrivées en toute discrétion sur les plateformes de streaming, puisque Square-Enix n’a pas jugé bon de mentionner l’information sur ses réseaux sociaux. Les amoureux des sonorités très Final Fantasy seront donc ravis de pouvoir s’endormir en musique, grâce à la nouvelle fonction « sleep timer » mise en place récemment par Spotify.

Pour accéder à la liste complète des albums, il faut entrer la recherche suivante sur Spotify/Apple Music : « Final Fantasy Original Soundtrack« . A noter au passage que les titres de la plupart des morceaux sont rédigés en japonais, ce qui ne facilite pas forcément la recherche d’un morceau en particulier.

Toujours est-il que les fans peuvent enfin se façonner une playlist personnalisée contenant les meilleures compositions « Final Fantasy » de Nobuo Uematsu, et écouter ces dernières n’importe où, n’importe quand. Du côté de chez Square Enix, on devrait évidemment profiter de l’E3 pour donner des nouvelles d’un certain Final Fantasy VII Remake, la nouvelle version du hit lancé en 1997 sur PlayStation.