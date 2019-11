Finalement, le compte Nickel arrive en Espagne avant l’Italie

Ils sont pas moins de 5 745 buralistes français, à proposer de souscrire à un compte bancaire auprès de la néobanque Nickel. Précédemment appelée « Compte-Nickel », la banque en ligne est aujourd’hui la plus populaire en France, avec 1,4 million de comptes recensés à la fin septembre.

L’institution va poursuivre sa croissance, notamment en souhaitant posséder 10 000 buralistes partenaires pour les années à venir. Mais ses ambitions ne se limiteront pas uniquement à l’hexagone. Nickel annoncera le 26 novembre prochain son plan stratégique pour « la France et l’international ». Selon l’agence économique et financière (l’Agefi), filiale du groupe Artémis, ses services s’exporteront prochainement en Espagne.

Le compte Nickel bientôt disponible en Espagne

L’objectif fixé pour 2020 est d’atteindre les 2 millions de comptes ouverts. La majeure partie de la croissance sera alimentée par la clientèle française, mais selon des sources proches du dossier, ayant informé l’Agefi, le compte Nickel ira bel et bien s’intégrer au marché espagnol. La société aurait pour ce faire, signé un partenariat avec les kiosques Once, un réseau de petites cabines couvrant une bonne partie des villes du pays, et proposant notamment la vente de jeux de loterie.

Comme avec la France, le compte Nickel devrait ainsi venir attirer une clientèle aux faibles moyens : dans l’hexagone, 52 % des clients au compte Nickel étaient sous le seuil de pauvreté en 2018, selon les données mises en avant par l’Agefi.

L’annonce n’a pas encore été officialisée. Que ce soit Nickel, BNP Paribas (actionnaire majoritaire de la néobanque) et Once, aucune partie prenante n’a souhaité répondre aux questions de l’Agefi. On peut s’attendre à ce que la nouvelle soit réservée à l’événement du 26 novembre prochain.

Si les choses se concrétisent, l’Espagne sera le premier marché étranger de Nickel, devant l’Italie. Pourtant, le pays transalpin devait à l’origine être le principal projet d’expansion du compte Nickel. BNP Paribas cherche également à exporter sa néobanque en Autriche, là où elle propose déjà son autre banque en ligne : Hello Bank! (lire notre avis Hello Bank!).

Le 26 novembre prochain, Nickel pourrait aussi en dire plus sur ses ambitions plus lointaines. Par exemple, le marché indien prétendrait également à être dans la parfaite cible de clientèle, là où le groupe possède déjà un réseau d’agences et de franchisés.

