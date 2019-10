Le Compte Nickel se convertit à la carte bancaire sans contact

Alors que le Compte Nickel est aujourd’hui la plus grande néo-banque du marché français, elle a longtemps fait l’impasse sur le paiement sans contact. Au début de l’été, la société a finalement annoncé que son parc de cartes bancaires serait progressivement mis à jour pour offrir cette fonctionnalité. Elle invitait ses utilisateurs à confirmer leurs coordonnées postales pour obtenir gratuitement une carte équipée d’une puce NFC.

Toutes les cartes ont été remplacées

Les clients existants se sont donc vus envoyer une nouvelle carte bancaire munie de la technologie sans contact entre le 16 septembre et le 16 octobre. En parallèle, les nouveaux clients du Compte Nickel bénéficient automatiquement des nouvelles cartes équipées de la solution. Chacun peut ensuite choisir d’activer ou non cette technologie depuis son application mobile ou son espace personnel sur internet.

#MardiConseil : Vos cartes sans contact arrivent progressivement chez vous ✉️! Un email Nickel vous alerte dès qu'on vous l'envoie. L'envoi des cartes et des mails a bien commencé et va se poursuivre jusqu'au 16 octobre. Pour l'activer 👉 https://t.co/bDXnR05eWj pic.twitter.com/eN5T2NAvSh — Nickel (@CompteNickel) September 24, 2019

Pour rappel, le paiement par carte bancaire sans contact est toutefois très contrôlé : le montant maximum autorisé est de 30€ par transaction (quelle que soit la banque ou l’émetteur de la carte) afin de limiter le risque de fraude. Il vous faudra donc obligatoirement taper votre code pour toute transaction qui serait supérieure à ce montant.

Prochaine étape, le paiement mobile ?

Face au Compte Nickel, on retrouve d’autres banques mobiles comme N26 ou Revolut qui sont quasiment nées avec le paiement mobile. Cette solution permet aux utilisateurs d’enregistrer leur carte bancaire sur leur smartphone de type iPhone, Android ou Samsung (sous condition que la banque soit compatible) pour ensuite payer respectivement via Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay.

Avec cette méthode, c’est le téléphone qui sert alors d’alternative à la carte bancaire, et c’est via la technologie sans contact de ce dernier que les transactions sont réalisées. Pour confirmer une transaction, l’utilisateur devra au préalable valider son identité par le système de reconnaissance faciale, le lecteur d’empreinte digitale ou le code du smartphone. Cette solution est plus sécurisée qu’un simple code de carte bancaire, et c’est pour cette raison que le montant de transaction n’est plus limité aux 30€ réglementaires appliqués aux transactions sans contact par carte.

Pour l’heure, le Compte Nickel n’a pas encore communiqué dessus. Alors que les banques mobiles et autres banques en ligne s’y sont mises avec le temps, il parait évident que le compte bancaire « sans banque » franchisse le pas dans les années à venir. En juillet dernier, le Community Manager de la société se contentait de répondre que « Apple Pay n’est pas prévu dans l’immédiat chez Nickel ». Affaire à suivre.

Bonjour @Twitt_Talan, Apple Pay n'est pas prévu dans l'immédiat chez Nickel. Nous vous tiendrons informé lorsque cette fonctionnalité sera disponible. — Nickel (@CompteNickel) July 29, 2019