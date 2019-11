Finalement, Twitter vous propose de planifier vos tweets

La plupart d’entre nous ne se sentent pas concernés par une telle nouveauté. La planification de publication sur Twitter aura mis du temps avant d’arriver, et cela n’était pas non plus une catastrophe.

Pourtant, beaucoup de professionnels utilisent le réseau social pour leur travail. Et pour la plupart, des outils tiers de planification de tweets devaient être utilisés pour pouvoir gérer un planning de publication. Désormais, comme sur Facebook, la fonctionnalité sera directement accessible sur la plateforme. Twitter vient de l’annoncer dans un tweet (planifié !).

Que ce soit chez Presse-citron ou chez la plupart des professionnels, il fallait auparavant utiliser des services ne faisant pas partie de Twitter pour pouvoir planifier automatiquement des tweets. Désormais, il est possible de le faire depuis la fenêtre de création d’un tweet sur le réseau social.

Tweet scheduling on https://t.co/v6ePJIz9Tz? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/R8jIwnGALV

— Twitter Media (@TwitterMedia) 20 novembre 2019