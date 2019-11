Twitter permet enfin de suivre des « Topics »

L’application Twitter est un excellent outil de veille lorsque vous savez identifier les comptes à suivre, pour avoir toutes les conversations qui correspondent à vos centres d’intérêt sur la timeline. Mais bientôt, il sera également possible de suivre des sujets qui vous intéressent sur la plateforme, au lieu de suivre des comptes.

La nouvelle a été annoncée cette semaine par Twitter dans un billet de blog. « Auparavant, tout le travail était sur vous pour trouver le meilleur moyen de suivre ce qui se passe en suivant certains comptes, en les recherchant ou en allant dans l’onglet Explorer. Maintenant, vous avez la possibilité de voir d’un seul clic les tweets les plus pertinents et les plus intéressants sur ce qui vous intéresse, et la conversation vous parviendra », lit-on dans l’annonce.

Twitter vous suggèrera des sujets à suivre en fonction de vos centres d’intérêt

On ne sait pas quels sont les « topics » que l’on pourra suivre. Mais Twitter indique qu’il va afficher des suggestions de sujets à suivre sur la timeline, ainsi que dans l’onglet recherche. Twitter fera ces suggestions en fonction de ce que vous avez l’habitude de rechercher ou bien en fonction des personnes que vous suivez. Vous devriez commencer à voir ces suggestions dans les mois à venir.

Une fois que vous avez suivi un sujet, comme une équipe sportive, une célébrité ou un groupe, vous verrez apparaître des publications d’experts ou de fans sur votre timeline.

Cette nouvelle fonctionnalité de Twitter n’est pas sans rappeler celle d’Instagram qui permet à l’utilisateur de suivre des hashtags afin de recevoir des publications sur les sujets qui l’intéressent.