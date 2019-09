Fini les AirPods, ces nouveaux écouteurs sans fil sont bien plus endurants

Alors que l’IFA 2019 vient d’ouvrir ses portes, Jabra en profite pour dévoiler ses Elite 75t. Les nouveaux écouteurs de la marque ont été optimisés pour offrir une bien meilleure autonomie. De plus, le design a été revu, puisque les écouteurs sont moins encombrants et surtout plus confortables pour l’oreille.

En effet l’autonomie a été améliorée puisqu’il dorénavant possible d’utiliser les Jabra Elite 75t pendant 7h30 seuls, et 28h grâce à l’étui de recharge. De plus, la fonction de recharge rapide alliée à l’USB-C permet aux utilisateurs de recharger rapidement les écouteurs pour obtenir des heures supplémentaires de lecture. En 15 min, les écouteurs gagnent 1h de batterie.

Plus compacte, meilleure autonomie, mais pas seulement !

En plus de leur conception plus compacte et de leur meilleure autonomie, les Jabra Elite 75t sont dotés de la technologie Bluetooth 5.0 ainsi que de quatre microphones au total, ce qui permet notamment aux utilisateurs de prendre des appels et d’utiliser leurs assistants vocaux sans sortir leur smartphone. Jabra explique que l’utilisation d’algorithmes de réduction du vent et du bruit améliore la qualité de la voix.

Ces écouteurs sont accompagnés de l’application Jabra Sound+, qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur profil audio à l’aide d’un equalizer. HearThrough permet aussi d’ajuster la sonorité de bruits ambiants, modifier la qualité des appels, tout en surveillant le taux de batterie.

Sur son site, Jabra écrit : « conçus et testés pour assurer un maintien très stable des écouteurs. Avec leur nouveau design compact, ces écouteurs ergonomiques s’adaptent à toutes les morphologies d’oreille pour un confort sans compromis. Sa technologie d’appel 4 microphones filtre les bruits de fond indésirables afin de vous garantir une expérience d’appel irréprochable, en émission comme en réception. Vous êtes sûr de prendre vos appels dans les meilleures conditions, même dans les environnements bruyants et venteux. »

Les Jabra Elite 75t seront disponibles sur Amazon et Best Buy en précommande dès le 6 octobre prochain au prix de 199,99 dollars.