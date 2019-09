IFA 2019 : Huawei présente toutes ses nouveautés

Après Sharp hier après-midi, c’est donc au tour du roi chinois du marché des smartphones de profiter de l’IFA pour dévoiler au monde entier les derniers produits imaginés par ses équipes. En plus d’avoir un stand immense dans un des halls de la Messe de Berlin, lieu emblématique pour découvrir les dernières innovations, la firme a donc profité d’une keynote d’envergure dont voici un résumé.

Le nouveau processeur Kirin 990 5G

Pour commencer, Huawei a dévoilé le Kirin 990 5G qui est la première puce au monde réunissant à la fois un processeur et un modem. Avec 10,3 milliards de transistors, la bête permet de filmer en 4K HDR et bien évidemment de faire appel à la 5G pour se connecter à Internet rapidement.

Avec 16 coeurs, ce SoC réalise de belles performances que l’on a pu apercevoir en live non seulement pour la capture de photos, mais aussi pour l’édition de vidéos avec intelligence artificielle. La vitesse de téléchargement (1,9 Go en moins de 3 secondes) que permet d’atteindre le Kirin 990 5G, sa capacité à gérer sans problème le dual SIM et sa consommation d’énergie très limitée en font un chipset haut de gamme.

Le Kirin 990 5G équipera les prochains Huawei Mate 30 qui seront présentés à Munich le 19 septembre prochain.

Écouteurs Freebuds 3

L’autre grande nouveauté de cette année, bien que l’IFA 2019 n’ait vraiment pas été très riche en termes d’annonces, c’est la nouvelle génération d’écouteurs sans fil de Huawei : les Freebuds 3. Cette fois-ci, ils tournent grâce à une puce A1 et -c’est une première- peuvent réduire le bruit ambiant, à hauteur de 15 décibels, ce qui n’est vraiment pas négligeable. Une fonctionnalité qui fonctionne apparemment très bien lorsqu’il y a du vent, grâce à un brevet déposé par Huawei.

Huawei a également souligné que la vitesse de chargement de ce kit audio est 100% plus rapide que celle des Airpods 2, ou 50% plus efficace si l’on se concentre sur l’alimentation sans fil.

Huawei WiFi Q2 Pro

Lors de sa conférence, la société asiatique a également présenté une panoplie de routeurs permettant d’agrandir la portée d’un réseau Wi-Fi dans un espace où une box ne suffit pas. Avec une vitesse de 200 Mb/s, le système supporte jusqu’à 15 relais et permettra ainsi aux espaces de coworking ou à ceux qui habitent une grande maison de solutionner leurs problèmes de connectivité.

Le Huawei P30 Pro à nouveau mis en avant

Après avoir rappelé que le premier P30 s’est déjà vendu à plus de 16,5 millions d’unités, Huawei a mis l’accent sur le P30 Pro, un mobile déjà en vente. Il est équipé d’un capteur Leica de 40 MPx, capable de prendre des clichés de bonne qualité même en basse luminosité, et de zoomer jusqu’à 50x. Les selfies aussi devraient bien s’en sortir la nuit.

Le Huawei P30 Pro sera bien sûr équipé de la surcouche constructeur EMUI, basée sur Android 10. La beta sera accessible dès le 19 septembre, et Huawei a notamment loué les avantages du mode sombre permettant de moins fatiguer les yeux et de consommer moins d’énergie, ainsi que le screen mirroring du smartphone vers le Matebook PC.