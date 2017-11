Firefox Quantum : le nouveau navigateur ultra-rapide de Mozilla

Mozilla lance la première version stable de Firefox Quantum. Le navigateur présente une toute nouvelle ergonomie et avec ses performances, Mozilla pense pouvoir conquérir quelques utilisateurs de Google Chrome.

A un moment, vous avez fini par remplacer Mozilla Firefox par Google Chrome ? Aujourd’hui, la fondation veut vous reconquérir avec la nouvelle version de son navigateur, baptisée Firefox Quantum.

Si les mises à jour de Mozilla Firefox sont assez régulières, cette fois-ci, il s’agit de la transformation la plus importante de Firefox. « C’est de loin la plus grande mise à jour que nous avons eu depuis le lancement de Firefox 1.0 en 2004 », explique Mark Mayo, le vice-président en charge de Firefox. Une grosse mise à jour qui vise à rendre le navigateur plus élégant et plus performant face aux concurrents.

En termes de design, Firefox Quantum se dote d’un design plus élégant et plus ergonomique, ainsi que d’une barre d’outils personnalisable. Et comme l’application Pocket a été rachetée par la fondation, elle est maintenant mieux intégrée dans le navigateur.

Mais les meilleurs arguments de Firefox Quantum (notamment face à Chrome), ce sont les performances

Le navigateur est deux fois plus rapide que la version d’il y a six mois et surtout, il consomme 30 % de mémoire en moins par rapport à Google Chrome.

Le développement de Firefox Quantum a pris un an. Un développement qui a été appuyé par 700 contributeurs bénévoles. Une version beta était déjà disponible, mais c’est aujourd’hui qu’arrive la version stable pour Windows, Mac et Linux. Maintenant, il reste à savoir si tous les arguments de Mozilla convaincront les utilisateurs de Chrome à basculer vers son nouveau navigateur.

Si vous êtes preneur, c’est par ici.