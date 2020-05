Firefox veut permettre aux utilisateurs d’ouvrir un PDF sans avoir à l’enregistrer avant

Depuis des années, de nombreux sites web forcent les utilisateurs à enregistrer un fichier PDF sur leur ordinateur ou leur smartphone afin que ceux-ci puissent ensuite le consulter. Cela ne devrait bientôt plus être le cas avec le navigateur Firefox.

Ce problème d’enregistrement de fichier PDF avant ouverture a été signalé pour la première fois en 2011, si bien qu’il aura fallu neuf ans à Firefox pour le résoudre. Avec la version 78, le navigateur web devrait empêcher les sites web de forcer l’enregistrement avant ouverture.

Début mai, Mozilla a lancé la version stable de Firefox 76. Firefox 77 est actuellement en version bêta il faudra attendre jusqu’à début juin pour profiter de la version stable, puis quelques semaines supplémentaires pour que la version 78 fasse son arrivée avec cette nouveauté portant sur l’ouverture des PDF.

Plusieurs autres nouveautés pour Firefox

S’il s’agit là d’un changement qui n’est pas massif, quoique tout de même intéressant, Mozilla prévoit également que Firefox se débarrasse bientôt définitivement de Flash, cette vieille technologie d’Adobe que certains sites web utilisent pourtant encore.

La version 84 du navigateur mettra effectivement totalement fin à la prise en charge de cette dernière d’ici le mois de décembre. Pour l’instant, il est encore possible d’activer Flash sur les sites web qui l’utilise, mais les mises à jour prendront fin à cette date. D’autres navigateurs prévoient de faire de même dans les mois à venir.

Pour ce qui est de Firefox 76, cette version offre quelques nouveautés plaisantes comme une amélioration de son gestionnaire de mots de passe Lockwise —au détriment de Lockbox. Les utilisateurs reçoivent désormais une notification si un mot de passe est jugé vulnérable ou piraté. Il est aussi possible de profiter du service de visioconférence Zoom depuis le navigateur sans avoir à effectuer un téléchargement au préalable. Plus globalement, Mozilla a également amélioré la sécurité de son navigateur web et corrigé quelques bugs.