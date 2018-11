Flexpai : La société Royole présente un appareil à écran pliable avant Samsung

Cela fait longtemps qu’on attendait l’arrivée des smartphones à écrans pliables. Et cette année, les constructeurs semblent enfin prêts à utiliser cette technologie.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, Samsung a indiqué que le lancement de son premier smartphone pliable est imminent. Et d’après un teaser publié par le géant coréen au mois d’octobre, la présentation de ce mobile pourrait se faire ce mois de novembre, lors de sa conférence annuelle pour les développeurs.

Néanmoins, une société baptisée Royole vient de devancer Samsung en présentant le FlexPai, un appareil qu’elle décrit comme une tablette tactile avec un écran pliable mais qui, une fois pliée, prend les dimensions d’un smartphone.

Lorsqu’il est déplié, l’écran fait 7,8 pouces de diagonale et a une résolution de 1920 x 1440. Lorsque l’appareil est plié, le panneau se divise en trois écran, un écran primaire, un écran secondaire et un troisième écran qui affiche des notifications sur les bords.

L’interface de l’OS s’adapte quand le FlexPai est plié ou déplié. Mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo de prise en main ci-dessous, il n’est pas toujours très réactif.

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw

— Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2018