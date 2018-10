Samsung fait le teasing de son smartphone pliable. Présentation le 7 novembre ?

Cela fait des mois que Samsung parle régulièrement de son smartphone à écran pliable. Et assez récemment, le géant sud-coréen a finalement indiqué que le lancement de cet appareil serait imminent. Certaines sources avaient même écrit que cela pourrait se faire au mois de novembre, durant la conférence organisée par Samsung pour les développeurs.

Les choses se précisent. Le 18 octobre, Samsung a publié une petite vidéo sur Twitter, afin de faire la promotion de sa conférence pour les développeurs, qui se déroulera du 7 au 8 novembre.

