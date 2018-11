Flickr réduit la voilure pour les utilisateurs gratuits

Moins d’espace, juste des photos

Flickr est depuis sa création, un véritable petit paradis pour de nombreux photographes. Doté d’une importante capacité de stockage, facile à utiliser… Il est devenu à la fois un disque dur numérique et une vitrine accessible depuis n’importe où sur la planète.

Mais (et oui il y a un mais), les choses vont changer pour les utilisateurs gratuits. Jusque-là, il était possible d »avoir gratuitement 1 TB de stockage. Une quantité incroyable, surtout il y a quelques années quand les PC n’en avaient pas autant la plupart du temps. Cela fait désormais cinq ans que cette limite existe. Le problème c’est que si nos disques durs vont en s’améliorant, Flickr prend le chemin inverse. Les utilisateurs ne pourront plus publier que 1.000 photos sur la plateforme de partage de photo sur la version gratuite.

Flickr Pro, la solution ?

Bon soyons honnêtes, ce à quoi on avait le droit jusque-là était sans doute un peu trop beau pour durer. Aucun autre service ne propose autant de stockage gratuitement à ses utilisateurs. Il y a des coûts d’entretien des serveurs qui sont incompressibles, cette formule ne pouvait donc pas continuer éternellement.

Flickr a été racheté au mois d’avril dernier par une entreprise d’hébergement professionnelle de photo. On pouvait donc s’attendre logiquement à des évolutions.

Le problème réside plutôt dans la manière. A partir du 8 janvier prochain, ceux qui ont plus de 1.000 photos ne pourront plus en ajouter. A partir du 5 février, les photos seront supprimées jusqu’à arriver à 1.000. Les plus vieilles photos seront les premières à disparaître. De quoi inciter du monde à mettre rapidement la main au portefeuille ou à faire le ménage sur leur compte.

L’idée est bien sûr d’encourager les utilisateurs à basculer sur le mode payant de Flickr qui subit un joli coup de lifting. Stockage illimité en HD pour photos et vidéos (jusqu’à 10 minutes), pas de publicité, statistiques de visionnages sur leurs contenus, partenariat avec Adobe, Smugmug, Peak Design…Si vous vous décidez avant le 30 novembre, une réduction de 30% est au programme. Suffisant pour vous convaincre ?

Source