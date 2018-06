Flip Grip : l’accessoire (indispensable) pour jouer à la Nintendo Switch à la verticale

Via Kickstarter, il est possible de financer le Flip Grip, un accessoire pour Nintendo Switch, qui facilite le jeu en mode vertical.

Un Flip Grip pour les amateurs de verticalité

Si la Nintendo Switch est la console hybride par excellence, permettant de débuter une partie sur sa Smart TV du salon pour la poursuivre dans la foulée sur l’écran de la machine, force est d’admettre que le catalogue arcade grandissant de la machine fait remonter quelques « oublis »… Certains titres sont en effet compatibles avec le mode de jeu vertical, mais difficile de profiter pleinement de cette verticalité avec les accessoires mis à disposition par Nintendo.

Le récent Ikaruga permet par exemple de profiter pleinement de ce gameplay vertical, offrant alors au shoot’em up de Treasure une toute autre dimension (malgré l’écran réduit de la machine). Via Kickstarter, certains concepteurs ont déjà imaginé l’outil idéal, baptisée Flip Grip. Un petit support dans lequel on va venir glisser la Nintendo Switch, avec la possibilité en prime d’accrocher les joy-con de chaque côté.

Plutôt bien pensé, le Flip Grip laisse un accès constant au port cartouche de la console, mais également à la prise jack comme à la carte microSD. Le joueur nomade va donc pouvoir profiter pleinement de son Ikaruga, en greffant les joy-con de part et d’autre de la machine, tout en conservant une Switch en position verticale. Mieux encore, le Flip Grip peut être complété par une petite tige en métal, permettant de poser la Nintendo Switch sur une table, en profitant là encore d’un affichage de type vertical.

A l’heure actuelle, le Flip Grip a d’ores et déjà explosé les objectifs sur Kickstarter, et la disponibilité de ce petit accessoire est d’ores et déjà programmée pour le mois de novembre 2018. Côté tarif, il faudra s’acquitter d’environ 10 euros pour mettre la main sur ce petit support qui s’avérera sans doute très pratique pour certains. En effet, outre Ikaruga, d’autres titres sont compatibles avec un gameplay vertical sur Nintendo Switch, c’est le cas notamment d’autre shoot’em up (Gunbird, Terra Cresta, Galaga…) mais aussi de Donkey Kong, Pinball FX3, Pac-Man ou encore de Punch-Out.

(Via Kickstarter)