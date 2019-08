Le fondateur de 8chan demande sa fermeture après la fusillade d’El Paso

Inspiré de 4chan, 8chan est un forum en ligne américain fondé en 2013 par Fredrick Brennan. Comme le premier, il dispose d’un très grand nombre de boards, c’est-à-dire de sujets sur différentes thématiques, auxquels il est possible de répondre en interagissant avec les autres utilisateurs.

8chan est régulièrement critiqué car le forum en ligne ne pratique que très peu de modération, si bien qu’il héberge des contenus pouvant être haineux, racistes, homophobes ou pédopornographiques. Cette fois-ci, celui-ci a fait parler de lui car il a vraisemblablement été utilisé par l’auteur de la fusillade d’El Paso (Texas) survenue dans le samedi 3 août. Identifié comme étant un homme blanc de 21 ans, le terroriste est entré dans un supermarché Walmart et a ouvert le feu, faisant 26 morts. L’homme a été interpellé par le FBI et encourt la peine de mort.

Quelques heures avant la tuerie, un manifeste anti-immigré a été partagé sur 8chan. Pour l’instant, il semblerait que les autorités ne soient pas encore certaines que le document ait été rédigé par l’auteur de la fusillade. Celui-ci contient des opinions particulièrement discriminatoires à l’égard des hispaniques et assure qu’il faut lutter contre eux avant que le Texas ne devienne un « bastion démocrate ». Le manifeste faisait également référence à Christchurch en Nouvelle-Zélande, une fusillade dont le terroriste a ciblé deux mosquées en mars 2019.

Même s’il n’est pas encore certain que le terroriste d’El Paso soit à l’origine de ce document, cela n’a pas empêché plusieurs entités de se prononcer en faveur de la fermeture de 8chan. C’est le cas de Fredrick Brennan, qui a pourtant lui-même fondé le forum il y a quelques années. Néanmoins, l’homme n’a pas de lien avec le site web depuis plusieurs mois et s’est déjà prononcé en faveur de sa fermeture.

En effet, ce n’est pas la première fois que 8chan est utilisé par des terroristes pour y diffuser leurs idées sans risquer de voir leur contenu modéré. Au cours des six derniers mois, le forum aurait été utilisé par des terroristes au moins trois fois pour y diffuser des idées racistes. L’auteur de la fusillade de Christchurch avait utilisé le forum pour diffuser des vidéos de l’attaque, là où un autre terroriste ayant sévi à Poway en Californie y avait partagé un document particulièrement haineux. Dans ces deux cas, les fusillades visaient des mosquées ou des synagogues.

Pour sa part, le fondateur de 8chan, Fredrick Brennan, explique que les textes de ce type sont souvent diffusés sur le forum car ils y trouvent une bonne réception de la part des utilisateurs, souvent en accord avec ces opinions. Il a déclaré à ce sujet au Washington Post : « Une fois de plus, un terroriste a utilisé 8chan pour diffuser son message car il savait que les gens le sauvegarderaient et le répandraient […] Le board [le forum, NDLR] représente un public réceptif pour les terroristes domestiques ».

Pour sa part, Cloudfare a indiqué qu’il ne souhaitait plus collaborer avec 8chan suite à la publication de ce manifeste. En faisant référence aux autres cas ayant précédé la mise en ligne de ce document, le service juge que « 8chan a prouvé à plusieurs reprises qu’il était un cloaque de haine ».

En conséquence, le service a indiqué à 8chan qu’il « refusait de continuer à travailler avec lui ».

We just sent notice we are terminating service for 8chan. There comes a time when enough is enough. But this isn't the end. We need to have a broader conversation about addressing the root causes of hate online. https://t.co/ZsctDpswM5

— Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) August 5, 2019