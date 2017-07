Des fontaines de Tequila installées dans les rues de Los Angeles

Pour bien démarrer la semaine, la marque Jose Cuervo a remplacé les fontaines d’eau fraîche par des fontaines de tequila.

Journée mondiale de la tequila

A l’occasion de la Journée nationale de la tequila (a-t-on encore assez de place dans le calendrier pour y caser toutes les journées mondiales existantes ?), la marque d’alcool Jose Cuervo a imaginé en collaboration avec l’agence de communication CP+B une opération de street marketing pour le moins enivrante : donner aux passants de Los Angeles la possibilité de goûter gratuitement à la tequila de la marque depuis une fontaine.

Les trois fontaines d’alcool ont ainsi été installées le lundi 24 juillet dans plusieurs quartiers de la Cité des Anges et le succès a été au rendez-vous ! Pour pouvoir se « désaltérer », les personnes âgées de plus de 21 ans (l’âge légal pour la consommation d’alcool aux États-Unis) ont dû faire patiemment la queue pendant 10 à 15 minutes.

Boire avec modération

Toutefois, contrairement aux fontaines d’eau fraîche et pour lutter contre les débordements, ces fontaines n’étaient pas en libre service : des agents de sécurité étaient placés à proximité des fontaines et étaient chargés du contrôle des pièces d’identité des personnes tentées par un petit shooter. De son côté, une hôtesse veillait à la quantité consommée.

L’objectif de l’opération était de distribuer de la tequila de façon responsable et raisonnée. Les jets de Tequila étaient ainsi distribués par petite portion puisque la quantité d’un jet était à peu près équivalente à un demi shot de Tequila. De plus, chaque personne ne pouvait faire plus de 3 passages maximum, en revanche on ne sait pas s’il s’agissait de trois passages par fontaine ou sur l’ensemble des fontaines de la ville !

L’attraction était ouverte ouverte de midi à 18 heures et certaines personnes assoiffées ou amatrices de tequila ont fait la queue pendant plus d’une heure pour pouvoir se délecter d’une petite gorgée de tequila.

Jose Cuervo est l’une des plus anciennes marques de Tequila (fondée en 1795) et l’une des plus vendues au monde.