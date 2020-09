Football Manager va faire son retour sur Xbox

Comme chaque année, Football Manager est attendu de pied ferme par les fans. Sega et Sports Interactive viennent justement d’annoncer la date de sortie de l’édition 2021. Il faudra patienter jusqu’au 24 novembre. Un détail a cette fois retenu l’attention et il n’est sûrement pas le fruit du hasard : pour la première fois depuis plus de dix ans, la franchise est de retour dans l’écosystème de consoles Microsoft.

Concrètement, ce nouvel opus sera disponible d’ici la fin d’année sur Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Il s’agit d’une version Play Anywhere qui permet de partager les sauvegardes sur l’ensemble de ces plateformes. Dans le détail, FM21 sera accessible dans sa version Touch. C’est un mode de jeu un peu allégé en comparaison de la version PC mais qui est parfaitement adapté pour jouer avec une manette.

Le focus sera mis cette année sur la personnalité des managers

Dans sa version classique, le jeu sera disponible sur Steam et Epic. En ce qui concerne la version Touch qui sera également accessible sur les deux plateformes mais aussi sur Nintendo Switch, iOS et Android, Sega indique qu’une date de sortie sera prochainement annoncée.

Ce nouveau volet s’annonce une nouvelle fois palpitant et c’est d’ailleurs ce qui fait le succès de cette licence au fil du temps. Elle sait se renouveler et reste à l’écoute des joueurs. Sega a précisé que cette année le focus serait mis sur les managers et leur caractère :

FM21 met un accent renouvelé sur le rôle du manager, en ajoutant plus d’outils qui permettent aux managers de développer leur personnalité et leurs prouesses. Les nouveaux ajouts et mises à niveau du jeu offrent des niveaux inégalés d’authenticité du football et des couches supplémentaires de profondeur et de drame. Nous dévoilerons les fonctionnalités et les mises à jour des licences à partir de début octobre sur les réseaux sociaux de Football Manager et sur le site Web de Football Manager.

Nul doute que les semaines qui précéderont cette sortie officielle permettront au studio d’aiguiser encore un peu plus notre curiosité.