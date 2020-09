Sega serait-il le prochain achat de Microsoft pour les Xbox Game Studios ?

Après l’énorme bombe d’hier et le rachat de Bethesda par Microsoft ainsi que des huit studios qui composaient Bethesda… Le social manager de Xbox n’a pas manquait de teaser les joueurs et de nous préparer à un énorme achat dont nous ne sommes « pas prêt ». C’était ce matin, et voilà que Microsoft balance une nouvelle fois de l’huile sur le feu avec une annonce assez intrigante qui est en train de rendre euphoriques les fans de la marque américaine. Et si le prochain gros rachat de Microsoft était SEGA ?

SEGA, pas plus fort qu’Xbox ?

Tout part du lancement des précommandes. Depuis ce matin 9h, il est enfin possible de précommander vos Xbox Series X et vos Xbox Series S un peu partout sur le Net et chez vos habituels revendeurs. À midi, Microsoft a annoncé qu’une nouvelle manette allait être disponible en précommande pour arriver day one le 10 novembre 2020 compatible sur Xbox Series X et Xbox Series S. Une manette étonnante, bleue et blanche avec un post assez intrigant.

Clean and simple. Still iconic. 🎮 The Xbox Wireless Controller in Shock Blue is a stunner optimized for next-gen gameplay: https://t.co/Vky2vPt0ir pic.twitter.com/2QdvJDxdjQ — Xbox (@Xbox) September 21, 2020

Propre et simple. Toujours emblématique. La manette sans fil Xbox en Shock Blue est un étourdissant optimisé pour le jeu de nouvelle génération:

PRÉCOMMANDER LA MANETTE XBOX SERIES X/S BLEUE

Et de nombreux fans sont restés bloqués sur la toute première phrase : « Still iconic ». Puisque oui, un message caché pourrait être dissimulé dans ce tweet avec « S-onic ». Et cette couleur bleue et blanche fait forcément penser au hérisson. De plus, le nom de la couleur de la manette « Shock Blue » est exactement que les fameuses sneakers Sonic par Adiddas il y a quelques années.

Beaucoup de fans font ainsi le rapprochement avec le Tokyo Game Show, l’événement online qui se déroulera enfin de semaine et dont le petit événement sera le grand retour de Microsoft après huit ans d’absence ! Ainsi, annoncer le rachat de SEGA au Japon pourrait être une énorme annonce et une preuve de la volonté de Microsoft de vouloir s’implanter dans une région du monde ou les Xbox n’ont jamais eu de gros succès.

De plus, ce rachat serait assez énorme pour justifier le fameux teasing du social manager de chez Xbox ce matin. Il ne reste plus qu’à patienter un petit peu. En attendant, cette fameuse manette bleue est d’ores et déjà disponible en précommande juste ici !

