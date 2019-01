Forcer à débloquer un iPhone est désormais interdit aux États-Unis

La protection de la vie privée

C’est une décision importante pour la vie privée mais qui pourrait poser de vrais problèmes d’un point de vue de la sécurité pour les forces de l’ordre. Un juge californien vient en effet de statuer sur le fait que les policier ne pouvaient pas forcer un suspect à déverrouiller leur téléphone avec leurs visages ou leurs doigts.

L’affaire concernait le refus d’un mandat pour une propriété à Oakland. Dans le cadre d’une extorsion sur Facebook, on avait demandé à une victime de payer pour qu’une vidéo ne soit pas publiée. Les policiers avaient déjà des suspects en tête mais voulaient entrer dans leur maison et au passage déverrouiller leurs appareils électroniques avec leurs iris, empreintes ou encore la reconnaissance faciale. Si le juge reconnaît aux forces de l’ordre la cause probable pour rentrer dans la maison, ils n’auront pas pour autant le droit de rentrer dans la maison. Le juge a notamment mis en cause le fait que la demande des forces de l’ordre n’étaient pas limitées à un appareil en particulier.

Facebook plutôt que l’iPhone

Sa décision ne s’arrête pas à cette affaire là et embrasse d’un seul coup toutes les situations similaires. Interdiction est faites aux forces de l’ordre de forcer les suspects à utiliser des parties de leurs corps.

Jusque-là, la juridiction protégeait simplement les mots de passe écrits, mais cette nouvelle décision pourrait bien avoir des conséquences à grande échelle puisque elle est considérée comme un aspect majeur par les experts américains.

Le juge incite les forces de l’ordre à s’appuyer plutôt sur les entreprises comme Facebook pour demander accès aux conversations. Encore faut-il que ces dernières acceptent de collaborer. C’est loin d’être le cas à chaque fois…

