Ford : une nouvelle Mustang Bullitt pour le 50ème anniversaire du film

A l’occasion du Salon de Détroit, Ford a officialisé une nouvelle version Bullitt de sa Mustang, histoire de rendre hommage au cinquantième anniversaire du film avec Steve McQueen.

Une Ford Mustang en hommage au King of Cool

C’est à l’occasion du Salon International de Detroit que Ford a décidé de lever le voile sur une énième édition de sa Mustang. Une Mustang Bullitt, qui vient rendre hommage au 50ème anniversaire de ce film culte porté par Steve McQueen, et la Ford Mustang Fastback GT 68. Un film rendu célèbre (entre autres) par une inoubliable course-poursuite s’étalant sur près de 10 minutes.

A noter qu’il s’agit ici de la troisième réédition de la Mustang Bullitt, qui sera disponible dans le courant de l’été 2018 aux Etats-Unis. Un bolide présenté sur le stand du constructeur, aux côtés de la Mustang GT originale conduite par Steve McQueen dans le film.

Pour l’occasion, la nouvelle Ford Mustang Bullitt 2018 dispose d’un bloc V8 5.0L de 481 ch, qui sera associée à une boite manuelle. A bord, le levier de vitesses sera surmonté d’un pommeau blanc façon bakélite, en hommage au bolide d’origine. Un échappement spécifique a également été développé pour rendre hommage là encore à celui de la Mustang de 1968.

A bord, on retrouve évidemment tout le confort et le dynamisme de la Ford Mustang moderne, à commencer par le tableau de bord entièrement numérique constitué d’un large écran LCD de 12″, celui-là même qui équipe la toute nouvelle Mustang attendue en Europe cette année. La nouvelle Mustang Bullitt est cependant dotée d’un écran d’accueil exclusif, affichant la silhouette de la voiture à la place de l’habituel cheval galopant.

Côté carrosserie, l’heureux acheteurs pourra opter pour deux peintures : Shadow Black et Dark Highland Green, soit la couleur qui habille la Mustang du film Bullitt. D’autres éléments du film éponyme rendent hommage à la mythique sportive pilotée par Steve McQueen, tels que les encadrements chromés de la calandre et des vitres, ainsi que des jantes en aluminium de 19″. Plusieurs badges Bullitt ornent également l’intérieur et l’extérieur du véhicule.