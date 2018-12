Ford présente une niche pour chiens (avec système anti-bruit)

Une niche pour chiens 2.0 chez Ford

La fin d’année approche à grands pas, et avec elle, l’arrivée probable de nombreux feux d’artifices, soit un calvaire auditif pour de nombreux chiens. C’est pourquoi Ford a décidé de développer une niche très spéciale, qui utilise la même technologie de « noise-cancelling » employée dans le Ford Edge. Selon Ford, environ 45% des chiens en Grande-Bretagne sont sujets à une peur panique lors des feux d’artifice.

Ainsi, la niche développée par Ford est équipées de divers micros, qui se charge d’enregistrer le moindre bruit intempestif, avant d’émettre aussitôt la fréquence opposée, de manière à annuler totalement le bruit (ou au moins le réduire de manière significative). Selon Ford, cette technologie, couplée à une conception faisait la part belle au liège, permet au chien de garder tout son calme, et de démarrer l’année en douceur.

A l’heure actuelle, cette niche pour chiens mise au point par Ford reste évidemment au simple stade de prototype, et fait partie d’une série d’initiatives visant à mettre en pratique certaines technologies automobiles, dans la vie de tous les jours.

Rappelons que ce système actif de réduction des bruits fonctionne sur le même principe que les casques embarquant cette technologie. Toutefois, à la différence de ces derniers, conçus pour éliminer l’ensemble des bruits provenant de l’extérieur, le système Ford se montre plus sélectif. Le système de Ford isole ainsi les bruits parasites, notamment ceux en provenance du moteur, du vent ou du train de roulement. Le système analyse alors ces bruits avant de générer et de diffuser des ondes sonores contraires via les haut-parleurs (sans pour autant interférer avec la musique) afin d’annuler ces bruits indésirables.