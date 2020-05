Fortnite compte plus de 350 millions de joueurs

Fortnite : c’est aujourd’hui 350 millions de joueurs

Depuis son lancement à la rentrée 2017, le jeu Fortnite a enregistré un total de 350 millions de joueurs. Une statistique livrée par Epic Games, qui témoigne une fois de plus du succès extraordinaire de ce jeu en apparence très simpliste, mais qui s’est rapidement transformé en phénomène de société après l’intégration du mode Battle Royale (emprunté à PUGB).

En mars 2019, Fortnite ne comptait « que » 250 millions de joueurs enregistrés. En seulement une année, le jeu signé Epic Games a donc été en mesure de séduire plus de 100 millions de nouveaux joueurs. Pour la petite anecdote, rien que pour le mois d’avril 2020, les serveurs de Fortnite ont enregistré un total de 3,2 milliards d’heures de jeu…

Evidemment, à l’instar de l’industrie vidéoludique dans son ensemble, Fortnite a lui aussi profité de l’épidémie de coronavirus et des mesures de confinement pour faire le plein de joueurs. Il y a quelques jours, un concert « in game » de Travis Scott réunissait pas moins de 12,3 millions de spectateurs, et l’évènement (baptisé Astronomical) dans son ensemble a été vécu par 27,7 millions de joueurs.

Histoire de célébrer dignement ses 350 millions de joueurs, Fortnite comte bien (re)créer l’évènement, avec l’organisation d’une Fête Royale, laquelle va réunir des DJ tels que Dillon Francis, deadmau5 ou encore Steve Aoki. Un show gigantesque (et gratuit) prévu pour ce samedi 9 mai sur Fortnite. A noter que les joueurs français devront toutefois se lever très tôt, ou se coucher très tard, car l’évènement est planifié à 3 heures du matin chez nous.

« Dans la Fête royale, il n’y a ni armes, ni matériaux. Tout est fait pour vous permettre de passer du bon temps entre potes, totalement au calme » explique Epic Games. A noter que tous les joueurs qui se connecteront entre le samedi 9 mai et le lundi 11 mai, recevront gratuitement le tout nouvel accessoire de dos Ailes de néon, qui réagit à la musique !