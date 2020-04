Fortnite : plus de 12 millions de joueurs ont assisté au concert de Travis Scott

Un nouveau record pour Fortnite

Outre rassembler chaque jour des millions de joueurs, avides de réaliser le tant convoité « Top 1« , Fortnite se charge également de proposer régulièrement des évènements « in-game« . Cela peut prendre la forme de bande-annonce, comme c’était le cas il y a quelques mois avec le dernier opus de Star Wars, mais le jeu signé Epic Games peut également organiser… des concerts !

En effet, dès à présent et jusqu’au 26 avril, Fortnite passe en mode Travis Scott. Cela se traduit par une expérience « Astronomical« , inspirée par les créations de Cactus Jack, et évidemment exclusive à Fortnite.

Trois jours en mode Travis Scott

« Nous avons également le plaisir de vous annoncer que Travis Scott sera la prochaine star à rejoindre notre série Icônes. Vous pourrez obtenir ses tenues, ses emotes et plus encore dès le 21 avril. De plus, si vous participez à n’importe laquelle des représentations d’Astronomical, vous recevrez gratuitement le planeur Cyclone Astroworld et deux écrans de chargement » explique Epic Games.

Le premier show a d’ores et déjà eu lieu, avec une durée d’environ 15 minutes, et la célèbre île de Fortnite a été transformée en une scène géante, à la gloire de Travis Scott. Au total, ce premier rendez-vous a réuni pas moins de 12,3 millions de joueurs-spectateurs, qui ont donc pu apprécier la performance « en live« . Un record pour Fortnite, largement devant le score du concert Marshmello de l’an dernier, avec 10,7 millions de spectateurs.

Evidemment, il convient de préciser que ce score ne prend en compte que les joueurs qui étaient présents pour l’évènement, mais que ce dernier a également été suivi par d’autres spectateurs, via Twitch ou encore YouTube. Au fil des jours, l’audience continuera d’augmenter, et l’expérience Astronomical sera retransmise plusieurs fois jusqu’au 26 avril, afin de toucher une audience toujours plus grande. Rappelons au passage que Fortnite est disponible sur le Play Store Android depuis quelques jours.