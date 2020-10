Fortnite : le poids du jeu passe de 90 à 30 Go sur PC

La nuit du 31 octobre approche à grands pas, pour ceux qui n’auraient pas encore saisi : c’est Halloween ! Cette année s’annonce quelque peu spéciale au vu des restrictions prises dans plusieurs métropoles françaises pour endiguer la pandémie de COVID-19. Rassurez-vous, Halloween aura bien lieu quoi qu’il en soit, si ce n’est pas dans la rue ce sera virtuel. Epic Games montre l’exemple en lançant son événement spécial sur Fortnite du 21 octobre au 3 novembre. Son nom ? La Vengeance de Midas. Sans spoiler, ce mode de jeu permet aux morts de retrouver la vie sous forme d’ombres dotées de nouvelles compétences.

Une mise à jour importante.

Mais ce n’est pas tout, cette mise à jour va au-delà de l’aspect événementiel pour les joueurs PC. En effet, si les joueurs console ont eu à télécharger une màj entre 1,5 et 3 Go selon la plateforme, les utilisateurs PC ont eu la surprise de découvrir un patch de 27 Go. Immédiatement, Epic Games a communiqué à ce propos en expliquant qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle. De plus, cette mise à jour est ultra importante puisqu’elle va permettre à la version PC de Fortnite de passer d’environ 90 Go à 30 Go. Un mal pour un bien. D’après la société derrière Fortnite, cette mise à jour aura un impact sur le long terme, les temps de chargement devraient s’améliorer, les futurs patchs seront réduits, etc. Une très bonne nouvelle pour les joueurs PC.

Autre bonne nouvelle pour les amateurs de reggaeton, J Balvin donnera 3 concerts en live sur Fortnite au cours de la journée du 1er novembre. Un premier à 3 heures du matin, un second à 19 heures, et le bouquet final à minuit. Tous les joueurs présents à ces concerts se verront offrir la tenue spéciale de J Balvin.