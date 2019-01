Fortnite : Ninja s’est fait 10 millions de dollars en 2018

Il y a beaucoup de parents qui réfléchiront à deux fois avant de confisquer la console de leur fils, après avoir lu ces quelques lignes. Dans une interview accordée à CNN Business, Tyler Blevins, alias Ninja s’est confié au sujet de ses revenus et a avoué qu’il avait gagné plus de 10 millions de dollars en 2018… Un chiffre dont il n’est pas tout à fait certain et qui devrait être supérieur. Il faut dire que Ninja a su tirer son épingle du jeu, (sans faire de jeu de mots) et capte son argent de différentes manières.

Une pluie de millions de dollars cette année pour Ninja

C’est évidemment Twitch et YouTube qui ont permis de générer 70% des revenus du joueur, car ce dernier dispose d’une large communauté de fans sur les deux plateformes et diffuse des vidéos ou du streaming assez fréquemment. D’ailleurs ses stream sur Twitch sont trés lucratifs, puisque ces derniers durent parfois 12 heures de suite, durant lesquelles il perçoit des revenus publicitaires, des dons de certains joueurs heureux de disposer de ses tuyaux et aussi via un abonnement à 4,99 dollars.

Ninja dispose d’une communauté de 20 millions de personnes sur YouTube, chaque vidéo postée est donc un carton et sa chaîne Twitch est suivie par 12,5 millions de personnes. Lors de sa partie de Fornite en duo avec le rappeur Drake par exemple, plus de 600.000 personnes ont regardé la partie en direct… Le streaming est donc une affaire qui roule pour Tyler Blevins.

Ninja dispose d’autres sources de revenus

Ce n’est toutefois pas l’unique revenu de ce dernier, qui a l’intelligence de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en surfant sur Fortnite. En effet, étant un champion hors pair, avec plus de 5000 victoires fin décembre, le jeune américain a su négocier un fructueux sponsoring avec Red Bull, ainsi qu’avec Samsung et Uber Eats.

Il s’est également lancé dans des projets plus insolites, avec sa marque de vêtements, qu’il vend sur son site, avec son logo et son nom en effigie. Il s’est associé avec une marque de sous-vêtements qui commercialise trois boxers « Ninja », a aussi lancé un album de musique, qui lui rapporte de l’argent chaque fois que quelqu’un écoute un morceau, il a négocié des contrats en profitant de sa notoriété, afin d’être l’invité de chaînes de télévision ou de radio…

On peut donc dire que derrière ce joueur sympathique aux cheveux parfois bleus, parfois rouges, se cache aussi un redoutable homme d’affaires. Fort de 200 millions de joueurs, Fortnite continuera en 2019 à capter toujours plus de joueurs, le succès de Ninja va donc se poursuivre sans soucis cette année.