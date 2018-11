Fortnite rassemble désormais plus de 200 millions de joueurs

L’agence Bloomberg rapporte que Fortnite a passé le cap symbolique des 200 millions de joueurs, soit plus de trois fois le nombre d’habitants en France. Il y a cinq mois, ce chiffre total était de 125 millions de personnes, ce qui veut dire que le nombre de nouveaux joueurs représente une augmentation de 60%.

Fortnite rejoint peu à peu le panthéon des jeux mobiles

Si ce chiffre est particulièrement impressionnant, l’agence américaine rappelle qu’il est tout de même à prendre avec du recul. En effet, sur ce total de 200 millions de joueurs, c’est un total de 78,3 millions de personnes qui se connecteraient à Fortnite régulièrement. Au total, Epic Games comptabiliserait un pic de 8,3 millions d’utilisateurs connectés simultanément.

Cette importance hausse est majoritairement due au fait que Fortnite a su se rendre disponible sur de plus en plus d’appareils depuis sa sortie, si bien qu’il est disponible sur iOS depuis avril et sur Android depuis octobre. Il y a deux mois, le jeu générait déjà plus de 300 millions de dollars sur iOS en seulement 200 jours, passant au-dessus de Clash Royale et Honor of Kings sur la même période. De la même façon, le jeu disposant du mode très apprécié Battle Royale est accessible sur PC, PS4, Xbox One ou encore Nintendo Switch.

À l’origine de Fortnite, Epic Games annonçait une levée de fonds de 1,25 milliard de dollars il y a un mois à peine. Plusieurs investisseurs tels que KKR, Vulcan Capital, Smash Ventures, Kleiner Perkins, Iconiq Capital Lightspeed Venture Partners ainsi que aXiomatic ont participé, valorisant l’éditeur à plus de 15 milliards de dollars.

Rappelons également que Fortnite a annoncé l’arrivée de la saison 7 dès la semaine prochaine, une nouvelle qui devrait continuer de faire grimper le nombre de joueurs.

