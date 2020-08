Fortnite : pas de saison 4, et fin du crossplay pour les joueurs sur iOS et macOS

Cela fait quelques jours maintenant que la guerre est officiellement déclarée entre Apple et Epic Games concernant le jeu Fortnite. Récemment, Epic Games organisait un concours #FreeFortnite permettant notamment aux joueurs de remporter une « pomme pourrie »… en référence évidemment au célèbre logo d’Apple.

Pas de saison 4 pour Fortnite sur iOS et macOS

Il y a quelques heures, Epic Games a tenu à annoncer une bien triste nouvelle à tous les joueurs de Fortnite sur iOS et macOS. En effet, ces derniers ne peuvent déjà plus télécharger le jeu Fortnite via les boutiques d’applications Apple (ce qui a d’ailleurs fait exploser le prix des iPhone sur lesquels Fortnite est installé…), mais ils ne pourront pas non plus bénéficier des futures mises à jour du jeu.

Apple has blocked your ability to update Fortnite on the App Store, and has said they will terminate our ability to develop Fortnite for Apple devices. As a result, Chapter 2 – Season 4 (v14.00) will not release on Apple devices on August 27. More info: https://t.co/O1bgKgkZCp — Fortnite (@FortniteGame) August 26, 2020

Exit (aussi) le crossplay !

« En conséquence, le nouvelle mise à jour Chapitre 2 – Saison 4 (v14.00) de Fortnite ne sera pas disponible sur iOS et macOS le 27 août » explique Epic Games. Ainsi, les joueurs sur iOS, iPad et Mac ne seront pas en mesure de profiter des dernières nouveautés concernant Fortnite, mais ils seront également privés de crossplay.

En effet, il ne sera plus possible pour les joueurs Apple de jouer avec des concurrents sur Android, PC et consoles, puisque ces derniers bénéficieront d’une version supérieure de Fortnite. Les joueurs Apple ne pourront donc jouer qu’avec d’autres joueurs Apple, et cela va scinder la base de joueurs de Fortnite en deux groupes distincts, à savoir les joueurs Apple d’un côté, et tous les autres de l’autre.

Sur Android, Fortnite a là aussi été éjecté du PlayStore de Google, mais il est très facile de (re)mettre la main sur le jeu signé Epic Games. Ainsi, si vous voulez continuer à jouer à Fortnite sous Android, vous pouvez obtenir la dernière version du jeu à travers l’application Epic Games pour Android sur Fortnite.com/Android ou directement dans la boutique en ligne Samsung Galaxy Store (pour peu que vous disposiez d’un smartphone Samsung évidemment).