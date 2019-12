Star Wars The Rise of Skywalker en avant-première… dans Fortnite ?

Du Star Wars dans ton Fortnite !

En plus de casser internet lorsqu’il s’agit de lancer le nouveau chapitre 2, Fortnite n’en finit plus de signer des partenariats de haute volée, la preuve encore bientôt avec Star Wars : The Rise of Skywalker. En effet, le samedi 14 décembre à 20h, les joueurs vont pouvoir retrouver le réalisateur J.J. Abrams, qui dévoilera une scène totalement inédite du tout nouveau film de la saga Star Wars, en direct à Risky Reels.

« Prenez votre pop-corn et venez savourer cette exclusivité juste avant la sortie du film, directement à l’intérieur de Fortnite ! Pensez à vous connecter dès 19h30 à l’ouverture des portes » indique ainsi Epic Games. Rappelons que Fortnite avait déjà réalisé un rapprochement avec Star Wars par le passé, avec notamment un skin Stormtrooper le mois dernier.

Concernant ce nouveau rapprochement avec Star Wars, et le nouveau film à venir en salles, difficile de savoir ce que proposera J.J Abrams à tous ceux qui se connecteront samedi. Selon toute vraisemblance, il ne s’agira pas seulement de diffuser un extrait (qu’on imagine de quelques dizaines de secondes seulement) du film, et le réalisateur sera bel et bien présent pour donner divers détails. Rappelons que le film sera visible en salles à compter du 18 décembre en France.

Un nouvel épisode particulièrement attendu par les fans, qui viendra conclure cette troisième trilogie Star Wars, la première sous l’ère Disney. Et même si le géant américain souhaite ralentir un peu la cadence, un nouveau film Star Wars pourrait être annoncé dès le début de l’année prochaine, pour une sortie en 2022. De leur côté, les fans pourront à nouveau faire le plein de Star Wars dès la fin du mois de mars, avec le lancement en France de Disney+. Outre la série The Mandalorian, cela sera également l’occasion de retrouver les longs métrages en Ultra HD 4K HDR.