Fortnite Winter Royale : un tournoi à 1 million de dollars (et ouvert à tous)

Le tournoi Fortnite qui valait 1 million de dollars

Il y a quelques semaines à peine, Fortnite a lancé un nouveau système de tournois intégré au jeu, permettant de participer à diverses compétitions via un onglet Evénements. Ce même système de tournoi virtuel sera utilisé l’année prochaine pour déterminer qui participera à la Fortnite World Cup.

Ce mois-ci, Epic Games va organiser un événement de test qui permettra de simuler le processus de qualification de la World Cup. Celui-ci vise notamment à recueillir des informations précieuses « afin de mieux préparer le véritable processus de sélection l’an prochain » annonce l’éditeur. Un événement de test qui sera divisé en deux parties : les qualifications du Winter Royale et la finale du Winter Royale. Un tournoi hivernal, ouvert à tous, qui proposera un cashprize total de 1 million de dollars.

Epic Games précise que les joueurs auront plusieurs occasions d’essayer de décrocher un score élevé lors des journées de qualifications du Winter Royale. Le score qui sera pris en compte sera le plus élevé enregistré pendant une session d’événement. Dès lors, les meilleurs concurrents de chaque région (Amérique du Nord et Europe) seront examinés, puis ceux qui seront admissibles seront invités à participer à la finale du Winter Royale dans leur région.

Un tournoi qui est ouvert à tous et qui démarrera dans quelques jours seulement. Ainsi, pour celles et ceux qui souhaitent participer, les qualifications du Winter Royale auront lieu les 24 et 25 novembre (soit ce week-end). La finale américaine aura lieu les 11 et 12 décembre, tandis que la finale européenne se tiendra le 30 novembre et le 1er décembre. Bref, si vous comptiez être millionnaire avant la fin de l’année, vous savez ce qu’il vous reste à faire.