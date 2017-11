La fortune du patron d’Amazon a dépassé 100 milliards de dollars durant le Black Friday

Jeff Bezos peut sourire, son petit magot personnel a atteint à lui seul le PIB du Maroc au cours du week-end.

Le Black Friday, véritable phénomène de (sur)consommation mondial, marquera les esprit en cette année 2017. En effet, c’est à la suite de ce jour particulier que le patron d’Amazon signe un record de fortune.

L’impact de la spéculation boursière

L’effet boule de neige des promotions du Black Friday (et de cette dernière semaine de novembre entière) n’a pas de répercussions que sur le consommateur. En effet, le rush aux bonnes affaires profite à l’un des principaux acteurs de la vente en ligne : Amazon. Et ça, les investisseurs l’ont bien compris.

En prévision du Black Friday, les investisseurs ont fait décoller le cours de l’action Amazon, cette hausse ayant une conséquence directe sur la fortune professionnelle et personnelle de son PDG Jeff Bezos. L’homme a atteint le cap symbolique des $100 milliards, avec une fortune très précise de 100, 3 milliards de dollars. Avec une augmentation de sa fortune personnelle de près $32.6 milliard au cours de cette année, Jeff Bezos est le milliardaire ayant connu la plus forte progression de sa fortune au cours de l’année. Il est également le second de l’histoire à dépasser le cap symbolique des 100 milliards, bien évidemment après Bill Gates.

Second plus grand Robin des Bois de tous les temps ?

Nos confrères de Bloomberg indiquent par ailleurs que si la fortune actuelle de Bill Gates est de 86,5 milliards de dollars, il faut tenir compte du fait que le fondateur de Microsoft a déjà fait dont d’une grande partie de cette dernière, notamment à sa fondation Bill & Melinda Gates. Sans ces dons évalués à plusieurs dizaines de milliards de dollars de cash cédés à des œuvres caritatives, Bill Gates pourrait revendiquer plus de 150 milliards de dollars sur son compte en banque.

Pour en revenir à Jeff Bezos, celui-ci réfléchit également à ce qu’il pourrait faire de son argent. Cet été, il avait posté un tweet demandant de l’aide pour dépenser (à bon escient) une partie de sa fortune. Une déclaration qui n’avait pas manqué d’interpeller.