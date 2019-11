Fossil présente sa montre connectée Hybrid HR, avec deux semaines d’autonomie

Alors que d’autres marques, comme Samsung ou Huawei, ont abandonné le système d’exploitation WearOS de Google, Fossil fait partie des rares entreprises qui fabriquent encore des montres connectées utilisant celui-ci.

Mais aujourd’hui, avec la montre Fossil Hybrid, l’entreprise tente quelque chose de différent. Comme le nom du modèle le suggère, ce nouveau produit se positionne entre les vraies montres à aiguilles et les montres connectées.

À première vue, il s’agit d’une montre classique avec boitier (en acier inoxydable) de 42 mm et les bonnes vieilles aiguilles à l’ancienne. Mais derrière ces aiguilles, on a également un écran, une zone d’affichage de 27 mm qui permet d’avoir des informations telles qu’un aperçu des messages reçus, la météo, les appels, etc. La montre est également dotée d’un système de vibrations qui permet à l’utilisateur d’être notifié.

Une montre avec des aiguilles, mais connectée

Outre cela, la Fossil Hybrid HR a quelques fonctionnalités santé et bien-être, comme le compteur de pas, le capteur de fréquence cardiaque, ou encore une fonctionnalité qui permet d’avoir un suivi du sommeil.

Et étant donné que tout cela ne consomme pas beaucoup d’énergie, cette montre a une autonomie exceptionnelle de 2 semaines, toutes fonctionnalités activées (bien que cette autonomie puisse varier en fonction de la façon dont la montre est utilisée).

La montre est bien entendu étanche (3ATM), et se connecte au mobile de l’utilisateur via une connexion Bluetooth.

« Nous savons que nos clients souhaitent à la fois les fonctionnalités et le look. Ils ont adoré le fait que nos montres connectées hybrides ressemblent à des montres classiques tout en fonctionnant comme des montres connectées. Ils veulent à présent d’autres manières de rester connecté », explique Steve Evans, vice-président chez Fossil.

La Fossil Hybrid HR est compatible avec les iPhone 5 et les modèles plus récents, ou avec les smartphones Android qui tournent sous Android 5.0 ou sous les versions plus récentes du système d’exploitation.

La montre est disponible dès aujourd’hui à partir de 199 euros.