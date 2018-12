Freebox Delta et One : toutes les infos sur les nouvelles box Free en direct

Le lancement de la nouvelle Freebox Delta a donc eu lieu aujourd’hui, le mardi 4 décembre. Free a vu les choses en grand avec une présentation pour la presse retransmise en live sur YouTube, Facebook et le site live.free.fr. C’est, comme toute annonce majeure chez Free, Xavier Niel son fondateur qui a présenté les nouveaux modèles de Freebox. Voici toutes les annonces :

Tout savoir sur la Freebox V7

Une Freebox Server Delta ultra-rapide

La Freebox V7 aurait dû être lancée le 14 décembre, mais Free a voulu anticiper le lancement d’un concurrent le même jour, en lançant sa Freebox le 4 décembre.

Xavier Niel a commencé sa keynote en annonçant que la nouvelle Freebox reposait sur quatre concepts majeurs : rapidité, mobilité, qualité et sécurité. La nouvelle Freebox proposera de la fibre 10 Gbit/s par seconde avec une couverture pour 10 millions de foyers français. Pour faire simple, vous pourrez télécharger un fichier de 4 Go en… 4 secondes ! Côté upload, la nouvelle Freebox proposera du 400 Mbit/s, ce qui est du jamais vu en France. Pour en profiter, un port compatible est présent à l’arrière de la Freebox.

Pour les 22 millions de foyers toujours équipés en ADSL, la nouvelle Freebox va permettre un gain potentiel de vitesse, en couplant xDSL et 4G, pour arriver jusqu’à 200 Mbit/s !

Pour cette nouvelle Freebox, le Wi-Fi s’améliore grandement avec du AC 4400 triband, ce qui permet une meilleure couverture dans le foyer. Le WPS arrive pour simplifier la connexion et un QR Code pour iPhone et iPad, plus besoin de rentrer le code.

Un NAS de 1 To est aussi intégré dans cette nouvelle Freebox, les bidouilleurs vont apprécier. Vous pouvez également y ajouter jusqu’à quatre disques durs pour faire monter le stockage à 20 To. Bref un NAS maison.

La nouvelle Freebox intègre les freeplugs, comme la Revolution, pour faire passer le réseau internet par le réseau électrique. Ils sont améliorés par rapport à la V6, en montant à 1 Gbit/s.

La téléphonie est également de la partie, et compatible DECT, avec les appels illimités en France et vos 110 pays.

Une Freebox Player V7 orientée multimédia

Le Freebox Player évolue et intègre la plupart des besoins multimédias des utilisateurs, à commencer par la musique. Comme prévu, c’est Devialet qui a travaillé avec Free sur la nouvelle Freebox. Le CEO de la marque était présent sur scène pour présenter le nouveau système son de la Freebox V7. Le développement a pris du temps, surtout pour la miniaturisation, dont l’intégration de 3 woofers compacts. Il faudra la tester pour le voir, mais les équipes de Devialet et Free semblent sûres de leur coup.

Spotify Connect est intégré, tout comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Dans la Freebox, Twitch, Deezer, Qobuz ou encore YouTube sont directement intégrés. Le designer de la Freebox est Jasper Morrison, qui a voulu « sublimer et simplifier » la Freebox.

La Freebox Delta embarquera deux télécommandes donc une tactile (qui se recharge sans fil sur la Freebox). Vous recevrez les deux, et choisirez celle qui vous plaît le plus.

Netflix offert pour tous les abonnés Freebox Delta

Niveau image, la Freebox Delta propose de la 4K HDR 10, qui propose un meilleur contraste et des couleurs optimisées. Un partenariat avec Canal+ VOD vous permet de l’achat de films directement sur la Freebox Delta. Si vous avez une télévision compatible, la box est donc à la hauteur. Sur le live, tous les flux HD passent en 15 Mbit/s et en HD+.

C’est une très grosse annonce de cette conférence, Netflix est intégré gratuitement à la Freebox Delta, tout comme la TV by Canal.

Amazon Alexa est intégré à la Freebox

C’est la première fois qu’un FAI propose l’intégration d’Alexa avec la Freebox Delta. Cette nouvelle Freebox est donc un véritable centre multimédia en devenant une enceinte connectée. Free a également développé un assistant maison pour contrôler la TV, nommé « Ok Freebox ». Il vous permet par exemple d’allumer ou éteindre la Freebox TV, mais aussi de chercher des films (sur tout le catalogue) ou même programmer un enregistrement.

L’interface du player est entièrement revue. Avec une nouvelle navigation vous aurez accès à tous les programmes diffusés, ce qui rappelle celle de Molotov TV. La Freebox Delta embarque 600 chaînes en direct et 100 chaînes en replay.

La Freebox TV inclue le WiFi, le Bluetooth 4.1, un chargeur sans fil Qi, le Dolby Audio, et utilise un chipset Qualcomm Snapdragon.

Une Freebox Delta qui inclut la sécurité

Elle est livrée avec un détecteur d’ouverture, un détecteur de mouvement, et une caméra Wi-Fi. Ce pack sécurité est offert de base avec la Freebox Server, qui intègre une sirène 105 db, une batterie et une connectivité Sigfox, qui permet à l’alarme de fonctionner même en cas de coupure de courant.

Tout est pilotable via une télécommande, aussi fournie. Free propose également, en cas de soucis, d’envoyer un agent de sécurité au domicile en cas d’intrusion. Dingue. La nouvelle application Freebox, vous permet de contrôler tout ça mais aussi les objets connectés Somfy. Free a donc misé sur des sociétés françaises. Elle contrôle aussi les Philips Hue, reste à voir si elle a la compatibilité Zigbee, ce qui permettrait de piloter une large gamme de produits domotique.

L’application permet aussi de tout contrôler sur la Freebox, et intègre leKiosk en illimité (+ de 1000 journaux et magazines).

Quel prix pour l’abonnement Freebox Delta ?

La Freebox Delta est disponible pour 49,99€ par mois. Le Player Devialet est facturé 10€ par mois et vous en devenez propriétaire au bout de 48 mois.

La petite soeur de la Freebox Delta, la Freebox One

Une seconde Freebox est aussi de la partie, et la petite soeur de la Freebox Delta est disponible pour 29,99€/ mois pendant un an puis 39,99€/mois et elle inclue l’abonnement Netflix.

Les deux modèles sont disponibles dès maintenant sur le site Free.fr. Les abonnés les plus anciens n’auront pas de frais de migration à payer. La livraison commencera dès lundi prochain.

Une Freebox V7 capitale pour Free, qui perd des abonnés

Pour la première fois de son histoire, Free a perdu des abonnés box et mobile cette année. La faute à une image changeante, mais surtout une attente trop longue pour les aficionados de la marque. La Freebox Revolution (V6) a en effet été lancée en 2010, et la petite version (Mini 4K) a quant à elle était lancée en 2015. À l’époque de la sortie de la Freebox V6, Free avait frappé très fort en proposant la première box orientée multimédia, et designée par Stark. Les Freenautes attendaient donc avec impatience la sortie de cette Freebox V7, et les annonces de ce mardi chez Free devraient leur plaire.

Le groupe Iliad joue beaucoup avec ce lancement, sa capitalisation boursière ayant été quasiment divisée par deux depuis la mi 2017. Les abonnés mobiles commencent à fuir (la faute certainement aux offres plus agressives des MVNO), avec une perte de 290 000 clients entre avril et septembre cette année. Sur le fixe, la marque Free vient de perdre des clients pour le troisième trimestre consécutif. Les marchés vont réagir dans un sens ou dans l’autre à cette annonce, et le cours d’Iliad devrait beaucoup bouger dans la journée.

L’attente était longue, et la conférence a été suivie partout en France, les #free et #freeboxV7 étant en trending topic depuis 9h30 du matin.